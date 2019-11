Turquía.- Erdogan advierte a la UE de que "abrirá las puertas" a Estado Islámico ante sus amenazas de sanciones

Publicado 12/11/2019 11:32:14 CET

El primer miliciano de Estado Islámico deportado por Turquía, varado en la frontera con Grecia

ESTAMBUL, 12 Nov. (DPA/EP) -

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha arremetido este martes contra la Unión Europea por sus reiteradas amenazas de sanciones, alertando de que Turquía "abrirá las puertas" para que los milicianos de Estado Islámico sean enviados a Europa.

"Ya lo he dicho antes. Puede que estéis subestimando estas (advertencias). Las puertas se abrirán. Se os ha comenzado a enviar a estos miembros de Daesh y lo seguirán siendo", ha sostenido Erdogan, empleando el término peyorativo para referirse a Estado Islámico. "Entonces, estaréis por vuestra cuenta", ha añadido.

El presidente turco respondía así a los preparativos por parte de la UE de sanciones contra Turquía por sus perforaciones de gas frente a Chipre. "Ni siquiera intentéis amenazar a Turquía respecto a estos acontecimientos en Chipre", ha declarado a la prensa, tras advertir a la UE de que compruebe cómo trata a un país que actualmente alberga a cuatro millones de refugiados.

"Reconsiderad la postura que tomáis contra Turquía, que tiene a tantos miembros de Daesh en sus cárceles y que mantiene a otros del lado sirio (de la frontera) bajo control", ha añadido el mandatario, que también ha criticado al bloque por bloquear las conversaciones de adhesión y romper sus promesas con Turquía.

"Dicen, 'os impondremos sanciones'. Ya nos habéis estado imponiendo sanciones desde 1959, 1963. Habéis bloqueado constantemente a Turquía (...) pero nunca mantendréis las promesas que hicisteis", ha denunciado Erdogan, que ha sostenido que Turquía puede poner fin a las conversaciones de adhesión "en un instante".

"Turquía es diferente de los países que habéis conocido hasta ahora", ha insistido el presidente turco. "Estar en esta mesa de negociación no es vinculante para nosotros", ha añadido. Las conversaciones de adhesión comenzaron en 2005, pero las relaciones se tensaron tras el intento de golpe de Estado de 2016 en Turquía y la sucesiva represión.

PRIMERA DEPORTACIÓN DE MIEMBROS DE ESTADO ISLÁMICO

El Gobierno turco procedió el lunes a la primera deportación de milicianos de Estado Islámico en su territorio con destino a países occidentales. Así, el Ministerio del Interior informó de la deportación de un ciudadano de Estados Unidos y anunció la inminente deportación de varios más.

Según informa este martes el diario griego 'Ekathimerini', este primer deportado se encuentra en tierra de nadie en la frontera entre Grecia y Turquía. La Policía griega ha indicado que un ciudadano estadounidense de origen árabe fue llevado a un puesto fronterizo griego por oficiales turcos, que alegaron que le había expirado el visado y pidieron a Grecia que se hiciera cargo.

Sin embargo, el sospechoso dijo que no quería entrar en Grecia y fue escoltado de vuelta a Turquía, según la Policía. Sin embargo, el hombre regresó posteriormente de nuevo solo a la frontera griega, cerca de la localidad de Kastanies, y pidió entrar en Grecia, pero fue devuelto por los guardias fronterizos helenos.

Según 'Kathimerini', una búsqueda en las bases de datos de la Policía griega y de los países con los que coopera no ha mostrado ninguna implicación del sospechoso en ningún caso de terrorismo internacional.

"Si está varado en la frontera o no, ya no es motivo de preocupación para nosotros", ha señalado Erdogan, al ser preguntado por el asunto. "Seguiremos enviándolos. Lo acepten o no (sus países de origen), no nos interesa para nada", ha recalcado.

Erdogan, que ha dicho que Turquía tiene a 737 milicianos de Estado Islámico de origen extranjero, ha subrayado que las repatriaciones han desencadenado "un serio pánico" en sus países de origen. "Nosotros hemos tenido que preocuparnos de ello hasta ahora. Ahora que se preocupen ellos. Que decidan qué hacer", ha defendido.