Al menos tres muertos y 14 heridos por una explosión en una planta metalúrgica del oeste de Turquía

Archivo - Una valla de la Policía de Turquía en una plaza en Estambul - Jason Dean/ZUMA Wire/dpa - Archivo

MADRID 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Al menos tres personas han muerto y otras 14 han resultado heridas este lunes por una explosión en una planta metalúrgica de la ciudad turca de Aliaga, en la provincia de Esmirna, en el oeste del país, según han informado las autoridades del país.

La explosión ha tenido lugar al mediodía, aproximadamente, durante una serie de operaciones de fundición de acero en la planta HABAS. Las autoridades provinciales han indicado que los equipos de búsqueda y rescate están tratando de dar con una decena de personas que siguen desaparecidas.

La explosión ha desencadenado un incendio que ha afectado a parte de las instalaciones y ha provocado el despliegue del Cuerpo de Bomberos, personal médico y equipos de rescate. Los heridos han sido trasladados a hospitales de la zona para recibir atención médica.