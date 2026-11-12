Mueren cuatro militares turcos al estrellarse su helicóptero en el este del país

October 13, 2026, Ankara, Turkey: A Turkish Land Forces S-70 Black Hawk utility helicopter maneuvers at low altitude over a vast, arid training ground during the ''Fire Free 2026'' (Ate? Serbest 2026) live-fire military exercise held at the General Nahit - Tunahan Turhan / Zuma Press / Europa Press

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cuatro militares del Ejército turco han muerto este jueves al estrellarse su helicóptero de transporte S-70 en el este del país por causas bajo investigación.

El Ministerio de Defensa turco ha confirmado el balance provisional de víctimas sin precisar todavía cuántas personas iban a bordo del aparato.

El Ejército se ha limitado a explicar que el siniestro ha ocurrido en torno las 16.45 de esta tarde (hora en España peninsular y Baleares) en la provincia de Malatya, en la región de Anatolia Oriental.