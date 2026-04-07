El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros extraordinario, en el Palacio de la Moncloa, a 20 de marzo de 2026, en Madrid (España). Sánchez ha informado del plan integral de respuesta a las cons - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y su homólogo de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, han compartido este martes su preocupación por la seguridad en el Mediterráneo oriental.

En un mensaje en redes sociales, Sánchez ha informado de su comunicación con Erdogan, a quien ha trasladado su preocupación tanto por la seguridad en el Mediterráneo oriental como por la estabilidad regional.

Además, ha aprovechado para volver a pedir "un alto el fuego inmediato" en Oriente Próximo. "Prolongar esta guerra solo agravará el coste humanitario y tendrá un impacto económico catastrófico para todos", ha añadido.

La conversación entre Sánchez y Erdogan llega poco después del tiroteo en los alrededores del Consulado de Israel en Estambul, un suceso que se ha saldado con dos agentes heridos y tres atacantes "neutralizados", según informan las autoridades turcas.

El ministro del Interior turco, Mustafa Ciftci, ha asegurado que los sospechosos habrían llegado a Estambul en un coche alquilado desde Izmit. "Uno tiene vínculos con una organización que instrumentaliza la religión", mientras que otro "tiene antecedentes por tráfico de drogas", ha agregado.

En declaraciones recogidas por la agencia de noticias estatal Anadolu, Erdogan ha subrayado que "tanto la Fiscalía General de Estambul como nuestras unidades de seguridad e inteligencia han iniciado con rapidez las investigaciones pertinentes sobre el ataque".

"Continuaremos nuestra lucha con firmeza contra todas las formas de terrorismo y no permitiremos que el clima de seguridad en Turquía se vea perjudicado por provocaciones tan viles y oportunistas como la de hoy", ha asegurado.