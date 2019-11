Turquía.- Turquía asegura que no se ha comprometido con EEUU a no instalar o usar el sistema antiaéreo S-400

Publicado 26/11/2019 18:49:06 CET

Turquía.- Turquía asegura que no se ha comprometido con EEUU a no instalar o usa

Turquía.- Turquía asegura que no se ha comprometido con EEUU a no instalar o usa - Kay Nietfeld/dpa - Archivo

MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Turquía ha asegurado este martes que no se ha comprometido con Estados Unidos a no instalar o usar el sistema de defensa antiaérea S-400, comprado recientemente a Rusia, en medio de las tensiones bilaterales sobre este asunto.

"No nos hemos comprometido con nadie a no instalar o usar el S-400. Lo compramos porque necesitamos un sistema de defensa aérea", ha dicho el ministro de Exteriores turco, Mevlut Cavusoglu. ¿Se compra un sistema de defensa aérea para no sacarlo de la caja?", se ha preguntado.

Así, ha recordado que Estados Unidos, Países Bajos y Alemania retiraron sus sistemas de Turquía y que sólo España extendió su misión. "Lo compramos (el S-400) porque lo necesitamos", ha zanjado.

En este sentido, ha recordado que Ankara hizo una propuesta a Washington para crear un comité conjunto para estudiar el supuesto impacto de usar este sistema antiaéreo sobre los F-35.

La compra por parte de Turquía de los sistemas S-400 a Rusia provocó que Estados Unidos sacara en julio al país del programa de aviones F-35 desarrollado por la OTAN, lo que fue duramente criticado por Ankara.

"Si Estados Unidos es tan serio como dice y quiere abordar el asunto, debería decir 'sí' a un grupo de trabajo de expertos para que evalúe esto", ha remachado, según ha informado el diario turco 'Hurriyet'.

Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, ha subrayado que el avance de Turquía en lo relativo a la instalación del S-400 "es preocupante".

"Aún estamos hablando con los turcos. Hemos dejado muy claro al Gobierno turco nuestro deseo de que no pongan en total operatividad el S-400", ha afirmado durante una rueda de prensa.

La oficina del gobernador de la capital, Ankara, indicó el lunes que durante la jornada de ese día y la de este martes se realizarán vuelos de prueba a baja y alta altitud por parte de aviones F-16 para comprobar el funcionamiento de los radares.