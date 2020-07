Turquía.- Turquía avisa a Borrell de que responderá con más acciones en el Mediterráneo si la UE adopta nuevas sanciones

BRUSELAS, 6 Jul. (EUROPA PRESS -

El ministro de Exteriores de Turquía, Mevut Cavusoglu, ha avisado este lunes al Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, de que Turquía responderá con "más acciones" en el Mediterráneo Oriental si la UE "continúa siendo rehén" de Grecia y Chipre y adopta nuevas sanciones contra Ankara.

"No decidan adoptar más sanciones porque si eso ocurre, entonces Turquía puede dar pasos en el Mediterráneo o en otras áreas, pero no queremos eso, preferimos mejorar la colaboración con la UE y esperamos lo mismo por su parte", ha advertido Cavusoglu en una rueda de prensa conjunta con Borrell, tras la reunión que han mantenido en la capital turca.

Durante la conferencia de prensa el titular de Exteriores turco ha combinado los mensajes de aprecio a Borrell, del que ha dicho que puede jugar un papel de mediador para resolver los conflictos que les separan de la UE, con duros ataques a estados miembro como Grecia y Chipre, a los que ha acusado de "tomar como rehén a todo el bloque europeo" y "envenenar" la relación entre Turquía y la UE.

Así, Turquía le ha pedido a la UE mantener un diálogo "franco" sobre las cuestiones que marcan la relación entre Ankara y Bruselas como las prospecciones petrolíferas ilegales turcas en aguas de jurisdicción chipriota y griega y la actualización del acuerdo migratorio de 2016, pero sin condicionar un asunto al otro.

Sobre dos de los temas mas acuciantes de la relación, Cavusoglu ha defendido que se tienen que abordar en negociaciones separadas porque de otra manera no se podrá avanzar. "Los temas técnicos y los políticos no deben condicionar los unos a los otros. Sino no habrá progresos, queremos mejorar las relaciones y todos los temas están relacionados, pero si todo está condicionado no se podrán dar pasos hacia adelante", ha señalado.

BORRELL: LOS ASUNTOS NO SON INDEPENDIENTES

Por su parte, Borrell ha defendido que la relación entre la UE y Turquía es compleja y no se puede reducir solo a la cuestión migratoria, por ello ha respondido a Cavusoglu diciendo que los aspectos que marcan la relación con Turquía están ligados "en un sentido positivo". "Cuando digo que tenemos que tener un dialogo integral es porque la relación es compleja y tiene que mejorar, no podemos abolir los otros temas", ha insistido.

A su juicio, Turquía es un importante socio de la UE y un actor central en el Mediterráneo, por lo que "es imposible romper relaciones". "Hay que tenerlas y deben ser las mejores posibles. La presión migratoria en Turquía es la consecuencia de la guerra en Siria, donde Turquía juega un papel importante. No podemos decir que una cosa es independiente de la otra", ha subrayado el político español.

En su intervención ha defendido que se tiene que llegar a acuerdos entre los vecinos en la zona del Mediterráneo. "Existe un gran desencuentro ahora mismo entre Turquía y Grecia y Turquía y Chipre. La UE muestra su solidaridad con estos países miembro, pero, a la vez, tenemos que buscar una solución que satisfaga a todas las partes", ha señalado apuntando a un posible pacto para compartir los beneficios de las prospecciones petrolíferas que han suscitado conflictos territoriales en el Mediterráneo oriental.