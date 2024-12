Turull (Junts) descarta apoyar una moción de censura de Feijóo a Sánchez: "Es una fantasía"

Dice que empezarán a negociar los PGE cuando se acredite que se ha cumplido lo dicho en 2024

BARCELONA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha descartado este martes apoyar una posible moción de censura que presente el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: "Es una fantasía".

"Si con Sánchez no nos fiamos, imagínese con Feijóo. Si Feijóo presenta una moción de censura y espera el voto de Junts, lo he dicho siempre, es una fantasía. No lo haremos", ha subrayado en una entrevista en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press.

También ha rechazado dar los votos de Junts en caso de que el PP planteara una moción de censura "instrumental" para llegar a la Moncloa y convocar elecciones posteriormente.

Todo ello después de que el presidente de Junts, Carles Puigdemont, anunciara el lunes que su grupo en el Congreso ha registrado una iniciativa para que Sánchez se someta a una cuestión de confianza, que calculan que se podría someter a votación a finales de enero o principios de febrero.

HABLÓ CON SANTOS CERDÁN

Para Turull, que habló después con el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, se trata de saber si el presidente del Gobierno quiere estar "en el poder por el poder, aunque vaya perdiendo votaciones y votaciones" o si cumple los compromisos adquiridos en base al acuerdo de Bruselas.

Tras negar que estén en ningún bloque y que su prioridad es defender los intereses de los catalanes, ha explicado que primero han querido activar la iniciativa en el Congreso sobre la cuestión de confianza para saber si Sánchez está "por cumplir o por seguir incumpliendo lo que dijo".

SI NO HAY RESPUESTA DE SÁNCHEZ

Al preguntársele qué pasará si no hay respuesta en medio año, ha respondido: "Si no hay respuesta sobre esto en medio año, nosotros a la nuestra, y esto significa a defender cada punto y cada propuesta".

Y es que, ha apuntado, no tienen los votos necesarios para "tumbar" a Sánchez pese a admitir que podrían ser decisivos si apoyaran una moción de censura del PP con Vox, un escenario que no existe y que supondría hacer política ficción, ha dicho.

"Nosotros, sacrificios y energías las gastamos para ser menos dependientes del Estado y para lograr la independencia. No por si aquí está Pedro Sánchez o el señor Feijóo", ha puntualizado.

"NO VA BIEN"

Al hacer un balance del acuerdo de Bruselas, ha insistido en que "no va bien" en relación a lo que habían acordado, y ha acusado al PSOE de hacer un discurso diferente en la mesa de negociación que tienen en Suiza y en Madrid.

Aunque ve cuestiones orientadas, considera que los socialistas practican cada vez más un discurso contradictorio: "Cuándo te sientas en Ginebra no puedes hablar de cómo resolvemos el conflicto, y cuándo estás en el Estado y en Cataluña decir que no hay conflicto político".

"No puedes hablar de que habrá un sistema de financiación propio para Cataluña en Ginebra y en el congreso federal del PSOE hablar de singularidad y multilateralidad", ha añadido Turull, por lo que quieren que Sánchez diga si mantiene sus compromisos o admita que han cambiado.

Por ello, ha avisado de nuevo de que si Sánchez no cumple con el acuerdo de Bruselas no tienen obligación alguna de apoyarlo: "Además, el acuerdo de Bruselas lo dice. La estabilidad de la legislatura irá en función de los avances".

PGE

También ha recalcado que no hay negociación abierta alguna con el PSOE por los Presupuestos Generales del Estado (PGE), y que los socialistas tampoco la han puesto sobre la mesa.

"Empezaremos a negociar cuándo se acredite que se ha cumplido lo dicho en 2024. O se acredita que cumplen con los PGE o no hay nada que hablar", ha zanjado.