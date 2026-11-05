La UCO realiza seis detenciones, entre ellos la pareja de Ábalos y el señalado como exchófer de Sánchez

Archivo - Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en una investigación - Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Nacional ha ordenado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que realice seis detenciones para la toma de declaración en el marco de la nueva pieza separada secreta del 'caso Koldo' que instruye el magistrado Ismael Moreno, que también ha reclamado información en Adif y la empresa Azvi.

Según confirman a Europa Press fuentes del caso, entre los arrestados figura Andrea de la Torre, pareja del exministro de Transportes José Luis Ábalos --en prisión tras ser condenado por el Tribunal Supremo--, cuyo domicilio en Valencia ha vuelto a ser registrado este jueves y del que los agentes de la UCO han salido con varias cajas.

También hay orden de detención contra Cristian Corvillo, al que el PP señala por ser chófer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante las primarias del PSOE en 2017. El principal partido de la oposición lo citó en la 'comisión Koldo' en el Senado, pero se negó a declarar.

Cristian Corvillo testificó el pasado 3 de septiembre ante el juez Santiago Pedraz, que investiga el 'caso hidrocarburos', reconociendo haberse visto con el exministro Ábalos por temas relacionados con el PSOE, así como que él y su hermano Rubén tuvieron una vinculación empresarial con el conseguidor Víctor de Aldama, aunque puntualizando que los negocios nunca fructificaron.

La Dirección del PSOE de Córdoba ha asegurado este jueves que Cristian Corvillo es un empresario y militante de base. "No ostenta cargo orgánico ni institucional alguno en representación del PSOE, más allá de su afiliación como militante de base al partido", ha dicho.

REQUERIMIENTOS EN ADIF Y UNA CONSTRUCTORA EN SEVILLA

Los agentes también tenían la orden de requerir información en Adif, entre otras diligencias que se producen después de que el juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Koldo', Ismael Moreno, acordara este miércoles la apertura de una nueva pieza después de recibir un informe de la UCO.

Las diligencias se han desarrollado en Córdoba, Valencia, Madrid y Sevilla. Hasta la capital andaluza se han desplazado los agentes para requerir información de la constructora Azvi.

El presidente de Azvi, Manuel Contreras, testificó durante el juicio en el Tribunal Supremo en el 'caso mascarillas', negando haber pagado o entregado dinero a la presunta trama del 'caso Koldo'.

Fuentes de Azvi han indicado a Europa Press que este jueves se han limitado a cumplir con el requerimiento de información, subrayando que se trata de una actuación bajo secreto y que, por tanto, no podían desvelar la documentación reclamada por respeto a la confidencialidad y no interferir en la labor de los investigadores.

"Desde Grupo Azvi queremos trasladar nuestra más absoluta tranquilidad ante esta actuación, así como nuestra plena confianza en el trabajo de las autoridades competentes", han indicado.

La trama de las mascarillas fue parcialmente juzgada por el Tribunal Supremo, que sentó en el banquillo de los acusados al exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama, debido a la condición de diputado aforado que tenía el extitular de Transportes cuando fue procesado.

El alto tribunal condenó a los tres a penas de cárcel --Ábalos a 24 años, Koldo a 19 y Aldama a cuatro--, aunque permitió al empresario y comisionista no entrar en prisión por su colaboración con la justicia y con la condición de que no vuelva a delinquir.

Moreno también investiga en la causa presuntos amaños de obra pública y los pagos en metálico del PSOE entre 2017 y 2024 para devolver gastos anticipados, una pieza que también está secreta.