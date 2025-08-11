Ucrania.- AMP.- Los 27 recalcan el apoyo a Ucrania y la presión a Rusia sin concesiones antes de cumbre de Trump y Putin

BRUSELAS 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los ministros de Exteriores de la Unión Europea han recalcado el apoyo a Kiev y la necesidad de seguir manteniendo la presión sobre Rusia mediante sanciones, en una reunión extraordinaria convocada por videoconferencia a días de la reunión del presidente estadounidense, Donald Trump, y el presidente ruso, Vladimir Putin, en Alaska para abordar la guerra en Ucrania.

"La unidad transatlántica, el apoyo a Ucrania y la presión sobre Rusia es la forma en que pondremos fin a esta guerra y evitaremos futuras agresiones rusas en Europa", ha señalado la Alta Representante de la UE para Política Exterior, Kaja Kallas, en un mensaje en redes sociales sobre el encuentro en el que ha participado el titular de Exteriores ucraniano, Andri Sibiga.

Según ha detallado, los 27 respaldan el esfuerzo de Estados Unidos para lograr una "paz justa" en Ucrania, y aunque no ha indicado nada sobre las posibles concesiones territoriales a Rusia para frenar la agresión, ha subrayado que se requieren más sanciones contra Moscú y mas apoyo militar y financiero a Ucrania, así como dar pasos en el proceso de adhesión a la UE.

NEGOCIAR UNA PAZ JUSTA SIN CONCESIONES

En declaraciones enviadas a Europa Press, la Alta Representante ha incidido en lograr el fin de la guerra de una forma que "no deje una puerta abierta" a una nueva agresión rusa en el futuro. "El derecho de Ucrania a existir como nación soberana está siendo atacado, al igual que la seguridad de nuestro continente europeo", ha subrayado.

En este sentido, ha apuntado que primero Moscú debe aceptar un alto el fuego "total e incondicional", por lo que las conversaciones no pueden partir de "ninguna concesión". "Nunca ha funcionado en el pasado con Rusia, y no funcionará con Putin hoy", ha ahondado.

Kallas ha enfatizado que el orden de los pasos es "importante" en estos contactos con el presidente ruso. "Primero, un alto el fuego incondicional con un sistema de supervisión sólido y garantías de seguridad férreas", ha resumido.

Antes de la cita del viernes en Alaska, en el que será el primer encuentro entre un mandatario estadounidense y uno ruso desde 2021, la responsable de Exteriores de la UE ha venido insistiendo en que Trump y Putin tengan en cuenta los intereses de Kiev y Europa, y condenado cualquier escenario en el que Rusia se quede con territorios ucranianos incorporados durante el conflicto.

La ex primera ministra de Estonia admitió, en declaraciones enviadas a Europa Press, que Trump "tiene razón cuando dice que Rusia debe poner fin a su guerra contra Ucrania" y estimó que "está capacitado para obligar a Rusia a negociar en serio". Sin embargo, ha querido recalcar que "cualquier acuerdo entre Estados Unidos y Rusia deberá incluir a Ucrania y a la UE, porque se trata de una cuestión de seguridad" para ambos.

De todos modos, se ha cerrado en banda a que Trump y Putin discutan la posibilidad de que Moscú consolide su control sobre los territorios que ha conquistado durante el conflicto en Ucrania o incorporado de una forma u otra a sus fronteras. "El derecho Internacional es claro: todos los territorios temporalmente ocupados pertenecen a Ucrania", zanjó en declaraciones previas al encuentro.

Este miércoles Trump participará junto al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, en una llamada con los líderes europeos a iniciativa del canciller alemán, Friedrich Merz. Respecto a la cita en Alaska el presidente norteamericano ha indicado que permitirá "tantear" el terreno, mientras que sobre la idea de juntar a Putin y Zelenski ha insistido en que "en última instancia los pondrá a los dos (líderes) en una habitación" para resolver el conflicto ucraniano.