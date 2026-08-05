Ucrania.- AMP.- Alemania detecta un presunto dron con explosivos cerca de un avión ucraniano en el aeropuerto de Leizpig

December 20, 2025, Leipzig, Saxony, Germany: Saxony, Schkeuditz. The tails of two Russian Antonov An-124 cargo aircraft are visible at Leipzig/Halle Airport. The planes have been grounded since 2022 under European Union sanctions imposed after Russiaâ€s i - Europa Press/Contacto/Vasily Krestyaninov

MADRID, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Alemania han detectado este miércoles un objeto sospechoso en el aeropuerto de Leipzig, presuntamente un dron cargado con explosivos que se encontraba cerca de un avión ucraniano, que ha obligado a paralizar el tráfico aéreo durante varias horas.

"Poco antes de la medianoche, se avistó un objeto volador no identificado cerca del aeropuerto de Leipzig, lo que provocó el desvío de varias aeronaves, incluido un avión de pasajeros, a otros aeropuertos. También se descubrió un objeto en las inmediaciones de la pista sur, que fue examinado inicialmente por la Policía Federal", ha informado la Policía de Leipzig en un breve comunicado.

Las autoridades han desplegado un robot de desactivación de explosivos. "Las operaciones de vuelo en la pista norte se reanudaron a la 1.55 horas, mientras que la pista sur permanece cerrada. La Policía estatal, en colaboración con la Policía Federal, ha iniciado una investigación sobre el incidente", ha agregado.

Según fuentes de seguridad citadas por la agencia DPA, el dron se encontraba cerca de un avión ucraniano y llevaba instalado un artefacto explosivo y un detonador, que presuntamente se encontraría defectuoso. Por otro lado, un portavoz de la OTAN ha confirmado también el incidente.

El ministro del Interior alemán, Alexander Dobrindt, ha enmarcado el incidente en un "escenario de ataque híbrido" durante una rueda de prensa que ha dado a última hora de la tarde tras visitar el aeropuerto y en la que ha descartado que se trate de una "actuación amateur".

Dobrindt ha advertido de que lo ocurrido pone de manifiesto un "nuevo nivel de amenaza", apuntando a que "podrían estar implicadas potencias extranjeras", y ha destacado la colaboración "excelente" de los distintos cuerpos de policía y "de todas las demás autoridades" para responder al suceso.

El aeropuerto de Leipzig es considerado un centro neurálgico para el envío de armas, incluidas las relacionadas con la guerra en Ucrania. Desde el inicio de la invasión rusa, han aumentado en Alemania los avistamientos y el reconocimiento con drones de infraestructuras críticas e instalaciones militares.