Arrancan en Abu Dabi las primeras conversaciones trilaterales entre Ucrania, Rusia y EEUU desde febrero

El jefe de los servicios de Inteligencia Exterior de Ucrania, Rustem Umerov, en una fotografía de archivo - Tolga Uluturk / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las conversaciones en formato trilateral entre Ucrania, Rusia y Estados Unidos han arrancado este martes en Emiratos Árabes Unidos (EAU), en el primer encuentro de estas características desde febrero y en medio de los esfuerzos internacional para desencallar las negociaciones y avanzar hacia un acuerdo de paz entre Kiev y Moscú.

El jefe de los servicios de Inteligencia Exterior de Ucrania, Rustem Umerov, ha confirmado el inicio de estos contactos y ha agregado que "la agenda incluye asuntos clave sobre el cese de hostilidades y un acercamiento a la paz". "Trabajamos en línea con las tareas fijadas por el presidente de Ucrania (Volodimir Zelenski)", ha señalado en un breve mensaje en redes sociales.

Fuentes del equipo negociador ruso citadas por la agencia de noticias Interfax han confirmado igualmente el inicio de estas conversaciones trilaterales, sin que por ahora haya más detalles.

Posteriormente, el propio presidente, Volodimir Zelenski, ha señalado en una llamada con el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, que Kiev está comprometida "a trabajar de forma sustantiva para adoptar medidas de distensión, desarrollar garantías de seguridad efectivas y acercarse a una paz real".

Así, ha puesto el acento en que las negociaciones de estos días en Emiratos "den sus frutos" y ha considerado "esencial" que Rusia "adopte el mismo enfoque" y se abra a medidas para rebajar el conflicto.

"Hoy espero recibir un informe detallado de nuestro equipo de negociación y de nuestros socios sobre el avance de las conversaciones con los rusos", ha indicado en un contacto con Stubb, líder europeo que mantuvo una reciente llamada con el presidente ruso, Vladimir Putin, en el marco de los intentos de reiniciar el proceso de negociaciones tras casi nueve meses de estancamiento.

REUNIÓN PREVIA CON REPRESENTANTES EUROPEOS Y DE LA OTAN

Antes de las mismas, una delegación ucraniana mantuvo una reunión con representantes de la Comisión Europea, la OTAN, Estados Unidos y varios países europeos para "comparar posturas y coordinar los pasos a seguir antes de la próxima etapa de las negociaciones", según el propio Umerov.

Así, hizo hincapié en que las "prioridades fundamentales" de Kiev en este proceso son "el cese de las hostilidades, garantías de seguridad fiables para la posguerra, la recuperación económica y el desarrollo de Ucrania, así como la adopción de medidas humanitarias". "Estamos trabajando para lograr el máximo avance posible en estas cuestiones y acercar la paz", zanjó.

Por su parte, el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha manifestado antes de los contactos trilaterales que en los mismos se tratarán "temas destinados a garantizar la seguridad colectiva en la región", así como "garantías que se aplicarán una vez se alcance un acuerdo total y exhaustivo".

Estos contactos llegan tras las últimas discusiones en torno a una propuesta de paz en Ucrania, al hilo de la cumbre celebrada recientemente en la capital de Noruega, Oslo, y el posterior desplazamiento a San Petesburgo del enviado de Estados Unidos, Steve Witkoff, para tratar el proceso.

Asimismo, el presidente de Finlandia junto al primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Store, mantuvieron a finales de octubre una conversación telefónica con Putin, para tratar la situación e intentar avanzar hacia un fin de la invasión de Ucrania, desatada por Moscú en febrero de 2022.