March 19, 2026, Odessa, Ukraine: Aftermath of a drone strike on a residential building on Yevreyska Street. Odesa was attacked by Russian attack drones. As of 12:00 PM on March 19, 2026, four people were injured as a result of a drone strike on a resident - Europa Press/Contacto/Viacheslav Onyshchenko

MADRID 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades ucranianas han informado de la muerte de 17 personas, así como de más de cien heridos, como consecuencia del ataque rusos de este jueves sobre varias ciudades, entre ellas Odesa, donde han sido nueve los fallecidos, en el que es ya el peor en lo que va de año 2026.

"Lamentablemente, como consecuencia del bombardeo nocturno contra infraestructura civil en Odesa, se han confirmado 9 fallecidos y 23 heridos", ha comunicado el gobernador de la provincia, Oleg Kiper.

Hasta Odesa se ha trasladado el ministro del Interior, Igor Klimenko, quien ha denunciado que los ataques han seguido cayendo en zonas en las que ya estaban trabajando los rescatistas. "En Kiev, los invasores atacaron nuevamente cuando los servicios de emergencia llegaron para ayudar a los heridos", ha censurado.

"Kiev, Odesa y Dnipró fueron las ciudades más afectadas esta noche", ha contado el ministro del Interior en sus redes sociales. En la capital, se han registrado cuatro muertos, entre ellos un menor de edad, y 60 heridos. Su alcalde, Vitali Klitschko, ha alertado de que este viernes Rusia volverá a atacar la ciudad.

En Dnipropetrovsk, su gobernador, Oleksander Ganzha, ha lamentado la muerte de cuatro personas, después de que uno de los heridos no haya podido superar la gravedad de los heridos a pesar de los esfuerzos de los médicos.

La mayor parte de las víctimas se ha concentrado en la capital regional, Dnipró, aunque los proyectiles han caído también en Nikopol y otras área del río Dniéper.

Para el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, los ataques de esta última noche son una nueva muestra de que Rusia no tiene interés en el proceso de paz y de que no se le puede conceder una nueva flexibilización de las sanciones, una vez ha finalizado la moratoria de Estados Unidos al petróleo ruso por la crisis energética por la guerra en Oriente Próximo y el Golfo.

"No puede haber una normalización de una Rusia así. La presión sobre Rusia debe surtir efecto. Y es importante que se cumplan todas las promesas de asistencia a Ucrania de manera oportuna", ha reclamado.