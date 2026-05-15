Archivo - Una bandera de Rusia en una imagen de archivo. - Carsten Koall/dpa - Archivo

MADRID, 15 May. (EUROPA PRESS) -

Al menos cuatro personas, entre ellas un niño, han muerto este viernes a causa de un ataque con drones ejecutado por el Ejército de Ucrania contra la región rusa de Riazán, según han denunciado las autoridades de Rusia, que han afirmado que dos edificios de varias plantas han sido alcanzados.

"Un ataque terrorista del régimen de Kiev contra Riazán ha dañado dos edificios residenciales de varias plantas", ha dicho el gobernador regional, Pavel Malkov, quien ha confirmado además que "restos de drones (interceptados) han caído además en los terrenos de una industria".

Asimismo, ha subrayado que al menos siete de los doce heridos en el ataque han sido hospitalizados, al tiempo que ha resaltado que las autoridades "empezarán próximamente a reparar los edificios dañados" y pagarán compensaciones a los familiares de los fallecidos y los heridos.

"Todos los equipos de emergencia están en el lugar y hay esfuerzos de retirada de escombros en marcha", ha señalado Malkov, quien ha pedido a las instituciones correspondientes que "den toda la asistencia necesaria a las víctimas y familiares de los fallecidos", a los que ha trasladado sus condolencias.

El Ministerio de Defensa ruso ha indicado en un comunicado que entre las 23.00 y las 7.00 horas (hora local), los sistemas de defensa antiaérea han destruido 355 drones lanzados por Ucrania en varios puntos del país, entre ellos la región de Moscú, además de sobre aguas de los mares Caspio y de Azov y la península de Crimea, anexionada en 2014.