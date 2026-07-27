July 19, 2026, Kyiv Region, Ukraine: Burnt-out cars are outside a warehouse complex of the AMTEL distribution centre that caught fire as a result of a Russian missile strike, Kyiv region, Ukraine, July 19, 2026. On Sunday night, July 19, the Russian army - Europa Press/Contacto/Volodymyr Tarasov

MADRID, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía General de Ucrania ha confirmado la muerte de una persona más como consecuencia del ataque que las fuerzas rusas lanzaron el viernes pasado contra un evento de la industria armamentística celebrado a las afueras de Kiev, en el que fallecieron otras diez, además de cien heridos, según ese primer balance.

"Como resultado de los lesiones sufridas en el hospital, un hombre de 66 años, ciudadano ucraniano, diplomático de la Orden de Malta, murió. Por lo tanto, el número total de víctimas del ataque del enemigo ha aumentado a once", ha precisado la Fiscalía en un breve comunicado en el que envían el pésame a las víctimas.

Asimismo, un tribunal de Kiev, cumpliendo con la petición de la Fiscalía, ha impuesto prisión provisional sin fianza para Vasil Honcharuk, señalado como responsable de organizar el evento y a quien se acusa de un delito de negligencia con resultado de muerte que le puede acarrear hasta ocho años de cárcel.

La Fiscalía alega que Honcharuk, en calidad de director de un grupo de fabricantes de drones, cometió numerosas infracciones de seguridad durante la organización de esta exposición, en la que se realizaron pruebas de este tipo de proyectiles, argumento, por su parte, que utilizó Moscú para justificar el ataque.

Un día después del ataque, el fiscal general, Ruslan Kravchenko, informó del arresto y detalló que el evento fue organizado por una de asociación de armas sin la autorización necesaria tanto del mando militar como de los gobiernos locales.

A pesar de carecer de los permisos oportunos, el evento congregó a unas 300 personas, entre ellas militares, representantes de organismos estatales, socios internacionales y de empresas de armamento. Asimismo, se está investigando también la posible negligencia de las autoridades locales.

Desde el principio, centenares de personas se encontraban en peligro debido a las dimensiones, características del espacio y circunstancias que rodearon el evento, explico Kravchenko. Así, si bien señaló que la responsabilidad es de Rusia, se ha de investigar si esto pudo "haber aumentado la magnitud de esta tragedia".

"La guerra no perdona la irresponsabilidad", apuntó el fiscal, en línea con la posición del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, quien remarcó que en las actuales condiciones del conflicto "es absolutamente imposible realizar exhibiciones de armas".