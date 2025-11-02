Informes preliminares no reportan víctimas

La fuerza aérea rusa intercepta 164 dispositivos en distintos puntos de su territorio

MADRID, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un ataque con drones ucranianos ha afectado gravemente al puerto de Tuapse, en la región rusa de Krasnodar, donde se han producido incendios y daños materiales en instalaciones petroleras, un buque cisterna y varios edificios cercanos, si bien no se han registrado víctimas, según las autoridades locales.

La administración de Krasnodar ha informado a través de un comunicado difundido en su canal de Telegram de que se ha repelido un ataque con drones en la localidad costera de Tuapse, que ha dejado daños significativos en la infraestructura portuaria. Según el mismo escrito, uno de los drones se ha estrellado contra el puerto, provocando un incendio tras el impacto.

Asimismo, los fragmentos del vehículo no tripulado han alcanzado un buque cisterna y una terminal petrolera del puerto. Como consecuencia, la superestructura de la cubierta del barco ha resultado dañada y se ha declarado un incendio a bordo. La tripulación del petrolero ha sido evacuada de inmediato, según han precisado las autoridades regionales y así lo ha recogido la agencia rusa de noticias Interfax.

El fuego ha afectado a varios edificios e instalaciones del área portuaria, generando daños estructurales y rotura de cristales en la estación de tren cercana. Los equipos de emergencia han intervenido rápidamente para controlar las llamas y evaluar el alcance de los desperfectos.

Además, los restos de otro dron han caído sobre un edificio de apartamentos en la aldea de Sosnovi, en el mismo distrito de Tuapse. El impacto ha afectado principalmente al tercer piso del inmueble, aunque, de acuerdo con la información preliminar difundida, no se han registrado heridos.

Las autoridades locales han continuado con las labores de inspección y han iniciado una investigación para determinar el origen de los drones y las circunstancias exactas del ataque.

Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso ha revelado que las fuerzas de defensa antiaérea del Ejército nacional han interceptado durante la madrugada de este domingo un total de 164 drones de las Fuerzas Armadas ucranianas sobre varias regiones del país, la mayor concentración "al otro lado del mar Negro" (39), según el último balance que han compartido vía Telegram.

Sobre el territorio de Krasnodar han sido neutralizados 32 vehículos aéreos del mismo tipo, que se suman a los 26 interceptados en la República de Crimea y los 20 abatidos en Briansk. En cada una las regiones de Volgogrado, Rostov y Oriol, la defensa aérea rusa ha acabado con nueve dispositivos; mientras que en Lipetsk han sido seis; en Voronezh, cinco; y, sobre las aguas del mar de Azov, tres.

Por último, en los territorios de Bélgorod, Kursk y Tula, se ha abatido seis aeronaves más en total, dos en cada una de las regiones.