Archivo - October 6, 2026, Kyiv, Ukraine: The Pivnichnyi Bridge protected with anti-drone nets amid repeated Russian attacks on Kyiv's transport infrastructure, Kyiv, Ukraine, on October 6, 2026. The bridge was struck by Russian drones on October 3 and 4. - Hennadii Minchenko / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un ataque nocturno con misiles y drones ejecutado por las fuerzas de Rusia contra la capital de Ucrania, Kiev, ha provocado este martes daños en infraestructuras críticas, cortes en los suministros de agua y calefacción y desperfectos en los puentes Norte y Sur, que han quedado cerrados al tráfico, según ha informado la Administración Estatal de la Ciudad de Kiev.

La ofensiva se ha desarrollado en varias oleadas desde última hora del lunes y ha provocado incendios y daños materiales en los distritos capitalinos de Holosivski, Desnianski, Dniprovski y Obolonski a consecuencia de los impactos y la caída de restos de proyectiles interceptados.

Según el balance preliminar de las autoridades municipales, los daños en los sistemas de infraestructura crítica han generado interrupciones en el abastecimiento de agua potable y calefacción en varias zonas de la ciudad, mientras los servicios de emergencia trabajan sobre el terreno para evaluar el alcance total de los desperfectos y determinar si se han producido víctimas.

En cuanto a las infraestructuras viarias y de transporte, el impacto de los ataques ha obligado a bloquear la circulación en ambos sentidos tanto en el Puente Norte --ubicado en el distrito de Desnianski-- como en el Puente Sur --en Holosivski--, lo que ha forzado a desviar numerosas líneas de autobuses y trolebuses hacia pasos alternativos como los puentes Podilski y Darnitski.

Asimismo, la infraestructura en superficie de la línea verde del metro de Kiev ha sufrido daños, obligando a suspender temporalmente la circulación de trenes entre las estaciones de Osokorki y Chervoni Jutir, mientras que en los distritos de Desnianski, Dniprovski y Obolonski los bomberos han tenido que sofocar varios incendios declarados en almacenes y en el patio de un edificio residencial de 16 plantas.

Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso ha reivindicado un "ataque masivo" con "armas de precisión" y drones contra "instalaciones del complejo militar-industrial ucraniano, infraestructuras energéticas, de transporte y portuarias, así como contra buques al servicio de las Fuerzas Armadas de Ucrania", antes de agregar que en el caso de Kiev ha golpeado dos importantes puentes y "una empresa industrial" dedicada a "la fabricación de componentes para drones de medio y largo alcance".

La cartera ha especificado en un comunicado publicado en redes sociales que también ha atacado objetivos en las provincias de Zaporiyia, Cherkasi, Dnipropetrovsk, Járkov y Odesa, al tiempo que ha resaltado que en este último caso entre los objetivos han estado "infraestructura destinada a la descarga y almacenamiento de elementos militares y de doble uso" en el puerto de Izmail y un buque que se dirigía al puerto de Chornomorsk.