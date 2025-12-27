Ucrania.-AMP.- Un ataque ruso sobre Kiev deja un muerto, 32 heridos y sin calefacción a una tercera parte de la capital

December 27, 2025, Kyiv, England, Ukraine: The sky over Kyiv, Ukraine is illuminated as a Russian drone detonates upon impact during large-scale attack on December 27, 2025. Russian Forces have been targeting critical infrastructure across Ukraine, with e - Europa Press/Contacto/Cedar Barnes

Al menos una persona ha muerto y 32 han resultado heridas, once de ellas hospitalizadas, como consecuencia de un ataque aéreo ruso desencadenado esta pasada noche contra la capital de Ucrania, Kiev, ahora mismo escenario de numerosos apagones y cortes generalizados de la calefacción.

El último balance ha sido proporcionado por la Policía Nacional de Ucrania, después de que el alcalde de la capital, Vitali Klitschko, denunciara a través de su cuenta de Telegram el alcance material de un ataque que ha dejado sin calor a una tercera parte de la ciudad, contando más de 2.600 edificios residenciales, 187 jardines de infancia, 138 escuelas y 22 instituciones sociales de la capital.

El fallecido ha sido identificado como un hombre de 71 años que ha terminado sepultado bajo los escombros tras el impacto de un misil ruso en el barrio de Dnipro. Su esposa, de 70 años, se encuentra en estado grave en el hospital.

La Policía continúa trabajando en los siete barrios alcanzados de la capital con un dispositivo de más de 200 agentes dedicados exclusivamente a la retirada de escombros.

El bombardeo, cabe recordar, ha ocurrido a menos de 48 horas de una esperada reunión en Estados Unidos entre el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, para intentar impulsar de manera definitiva un acuerdo de paz.

En una valoración del ataque, Zelenski ha confirmado que las fuerzas de defensa aérea neutralizaron 474 drones y 29 misiles que los rusos utilizaron para atacar a Ucrania desde la noche del 26 de diciembre e insistido en que bombardeos como el de esta noche son el enésimo ejemplo de que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, no tiene intención alguna de negociar la paz.

"Esta es la verdadera actitud de Putin y su círculo íntimo: no quieren poner fin a la guerra y buscan aprovechar cualquier oportunidad para causar aún más sufrimiento a Ucrania y aumentar la presión sobre otros países", ha denunciado Zelenski, ya de camino a EEUU con una escala previa en Canadá, donde se encontrará con el primer ministro Mark Carney.