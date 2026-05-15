Ucrania.- AMP.- Aumentan a 24 los muertos, incluidos tres menores, por el ataque de Rusia contra Kiev

May 14, 2026, Kyiv, Ukraine: Rescuers from the State Emergency Service remove the rubble at a nine-storey apartment block damaged by a Russian missile and drone strike in Kyiv, Ukraine, on May 14, 2026. Russia launched a massive attack on the Ukrainian ca - Europa Press/Contacto/Oleksandr Klymenko

MADRID, 15 May. (EUROPA PRESS) -

El balance de muertos a causa del ataque ejecutado el jueves por el Ejército de Rusia contra la capital de Ucrania, Kiev, ha aumentado a 24, entre ellos tres menores, según ha confirmado este viernes el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, quien ha dado por completadas las labores de búsqueda y rescate en un edificio residencial alcanzado por un misil.

"La operación de búsqueda y rescate en el lugar del ataque ruso contra un edificio residencial en Kiev ha sido completada", ha dicho Zelenski en un mensaje en redes sociales, donde ha especificado que "los rusos prácticamente demolieron una sección completa del edificio con su misil".

Así, ha trasladado sus condolencias a los familiares de las víctimas y ha prometido "la asistencia necesaria" a todos los heridos o aquellos que han quedado sin hogar a causa del ataque, antes de reseñar que un total de 48 personas resultaron heridas en la capital durante la oleada de bombardeos del jueves.

Zelenski ha visitado el lugar del ataque, desde donde ha resaltado que "el mundo debe recordar el precio que paga Ucrania a diario para que la agresión rusa no se expanda a otras naciones", al tiempo que ha vuelto a criticar los actos de "salvaje terrorismo" por parte de Moscú.

"Una Rusia como esta no puede ser normalizada. Una Rusia que destruye vidas de forma deliberada y espera quedar sin castigo", ha sostenido el mandatario ucraniano, que ha reiterado que "es necesaria presión" contra las autoridades del país euroasiático.

En este sentido, ha remarcado que "es Ucrania la que defiende a Europa y al mundo para que estos ataques, en los que niños son asesinados, no se propaguen más allá". "Por eso el apoyo a los defensores de la vida debe continuar", ha argumentado.

"La defensa ante misiles balísticos siempre es necesaria", ha enfatizado Zelenski, quien ha dado las gracias a los socios que "siguen invirtiendo" en la Lista de Requisitos Prioritarios de Ucrania (o PURL, por sus siglas en inglés) --una iniciativa de la OTAN con el fin de que países europeos adquieran armamento estadounidense para la defensa militar de Ucrania-- y "el desarrollo de la coalición antibalística".

"Todo esto debe ser aplicado. Estoy agradecido a todos los que no permanecieron en silencio y condenaron este salvaje bombardeo", ha apostillado el presidente de Ucrania.

El ataque ha llevado al Gobierno de Ucrania, aun antes de esta actualización del balance, a convocar al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para una reunión que permita "responder a los asesinatos de civiles ucranianos y los ataques contra personal humanitarios de Rusia", según ha anunciado horas antes en redes el ministro de Exteriores ucraniano, Andri Sibiga.

El jefe de la diplomacia ucraniana ha detallado que Rusia ha lanzado en las últimas 24 horas 675 drones y 56 misiles sobre la ciudad de Kiev, en el que ha sido el mayor ataque de estos días, desde que finalizó esa suerte de tregua que las partes se dieron sin demasiada fiabilidad con motivo del Día de la Victoria, el 9 de mayo.