Aumentan a 27 los muertos por la oleada de ataques de Rusia contra Kiev

July 2, 2026, Kyiv, Ukraine: An apartment block in the Pecherskyi district is damaged by a massive Russian missile and drone strike, Kyiv, Ukraine, July 2, 2026. On Wednesday evening and Thursday night, the Russian army launched a large-scale attack on th - Europa Press/Contacto/Yevhen Kotenko

Zelenski reclama sus aliados ser "más proactivos" en el suministro de armas

Guterres recuerda que los ataques contra civiles son una "clara violación" del Derecho Internacional y pide una desescalada que permita dar con una tregua "incondicional"

MADRID, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El balance de muertos a causa de la oleada de ataques ejecutada durante la madrugada de este jueves por el Ejército de Rusia contra la capital de Ucrania, Kiev, ha aumentado a 27, según han confirmado las autoridades ucranianas, que han cifrado en más de 90 los heridos.

El gobernador de Kiev, Timur Tkachenko, ha indicado en un mensaje difundido a través de su canal de Telegram que "27 personas han muerto y otras 91 personas han resultado heridas como consecuencia del ataque ruso", un balance que ha actualizado después de que una de las víctimas haya fallecido en el hospital al sucumbir a las heridas sufridas.

"En una de las zonas del distrito de Darnytsia, continúan las labores de retirada de escombros y la búsqueda de supervivientes. Solo se han encontrado cinco fallecidos y hay otras ocho personas con las que aún no se ha podido contactar. Los rescatistas trabajarán sin descanso hasta que se retiren todos los escombros", ha asegurado.

El Servicio de Emergencias de Ucrania (SES) ha organizado un despliegue de 500 rescatistas y 96 unidades de bomberos, rescate y equipos especiales para hacer frente a las consecuencias del ataque, según informó previamente el organismo.

El Ejército ucraniano ha acusado a Rusia de lanzar 74 misiles y cerca de 500 drones contra el país, entre ellos 24 misiles balísticos 'Iskander', 42 misiles de crucero y cuatro misiles antibuque 'Zircon', antes de afirmar que 48 misiles y 476 drones han sido derribados por los sistemas de defensa antiaérea.

Sin embargo, ha confirmado que 25 misiles balísticos y doce drones han impactado en 33 puntos del país, mientras que los fragmentos de los proyectiles y aparatos interceptados han caído en otras 18 zonas.

Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso ha confirmado "un ataque masivo" contra la capital de Ucrania, en lo que ha descrito como "una respuesta a los ataques terroristas del régimen de Kiev contra infraestructura civil en Rusia", escenario de ataques con drones contra refinerías y centros de comunicaciones durante los últimos días, según un comunicado en redes sociales.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha rendido "homenaje" a las víctimas del ataque masivo y ha agradecido a "todos los que acudieron" a las zonas afectadas para colaborar, en particular al personal del SES, la Policía y los equipos médicos. "¡Muchas gracias a todos! Quienes necesitan ayuda deben recibirla. También es importante que las autoridades locales no dejen a la gente sola ante sus problemas. Algunos edificios han quedado prácticamente destruidos y hay familias que lo han perdido todo", ha señalado en un comunicado difundido por la Presidencia.

Asimismo, el mandatario ha enviado un mensaje a sus socios, urgiéndoles al suministro de armas. "Nuestros socios, principalmente Estados Unidos y nuestros socios europeos, deben ser más proactivos a la hora de prestar asistencia en este sentido. Rusia ya no tiene argumentos para justificar su guerra más allá de sus misiles balísticos (...)", ha declarado.

En esta línea, ha asegurado que su homólogo ruso, Validimir Putin, "sigue empeñado en arrasar edificios residenciales en lugar de poner fin a esta guerra". "Esto puede contrarrestarse tanto con un suministro suficiente de sistemas antibalísticos como con un desarrollo mucho más rápido de las capacidades antibalísticas propias de Europa", ha considerado.

Por su parte, el secretario general de la ONU, António Guterres, ha condenado "enérgicamente" estos ataques y ha recordado que "cualquier ataque contra civiles e infraestructura civil constituye una clara violación del Derecho Internacional Humanitario".

Así, en palabras de su portavoz, Stéphane Dujarric, ha señalado que estos "deben cesar de inmediato" y ha reclamado una vez más "una desescalada urgente que conduzca a un alto el fuego completo, inmediato e incondicional".

Los bombardeos han tenido lugar horas después de que Zelenski advirtiera en una rueda de prensa en Irlanda tener "información muy preocupante sobre los preparativos para otro ataque masivo ruso". "Contamos con datos de inteligencia relevantes", incidió, antes de declarar que "Putin lleva tiempo preparando este ataque masivo contra Ucrania", si bien "no es el primero".