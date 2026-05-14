Ucrania.-AMP.- Aumentan a cinco los muertos y 40 los heridos en un ataque de Rusia contra la capital de Ucrania

April 16, 2026, Kyiv, Ukraine: A plume of black smoke rises from behind apartment blocks during a massive Russian combined attack on Kyiv, Ukraine, April 16, 2026. On Thursday night, Russian forces struck the capital with kamikaze drones as well as cruise - Kyrylo Chubotin / Zuma Press / Europa Press / Cont

MADRID, 14 May. (EUROPA PRESS) -

Al menos cinco personas han muerto y más de 40 han resultado heridas este jueves a causa de un ataque ejecutado por el Ejército de Rusia contra la capital de Ucrania, Kiev, una noche en la que las tropas rusas han lanzado 675 drones y más de 50 misiles contra el país, en una de las oleadas más intensas de los últimos meses, en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022.

"Ya se ha informado sobre la muerte de cinco personas en Kiev como resultado del ataque ruso de la pasada noche. Mi más sentido pésame a sus familias y seres queridos. Alrededor de 40 personas han resultado heridas en la capital, y otras siete en la región de Kiev", ha informado el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, en un mensaje en redes sociales, en el que apunta que diez personas siguen desaparecidas y se las busca debajo de los escombros.

Según el balance ofrecido, en Járkov la ofensiva rusa deja 28 heridos, mientras que en Odesa se registran otros dos heridos. "En total, 180 lugares han sido dañados en todo el país, incluidos más de 50 edificios residenciales comunes", ha denunciado el mandatario ucraniano.

En medio de la oleada de ataques, Zelenski ha asegurado que en la provincia de Jersón, drones rusos han alcanzado un vehículo de la oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA). "El jefe de la OCHA y otros ocho miembros del personal se encontraban dentro. Afortunadamente, nadie resultó herido. El personal de la misión ha sido evacuado", ha indicado.

La Fuerza Aérea ucraniana ha especificado que las tropas rusas han lanzado 675 drones, tres misiles aerobalísticos 'Dagger', 18 misiles balísticos 'Iskander' y 35 misiles de crucero 'Khinzal', antes de agregar que 15 misiles y 23 drones han impactado en 24 puntos el país, incluida la capital.

Según Zelenski, el 93% de los drones y misiles lanzados por Rusia han sido interceptados, si bien ha insistido en que tiene que aumentar el nivel de protección antiaérea, al tiempo que ha pedido una "respuesta justa" a la ofensiva del Ejército ruso.

"La presión sobre Moscú debe ser tal que allí sientan las consecuencias de su terror. Es importante que las sanciones globales contra Rusia se mantengan en vigor. La rendición de cuentas de Rusia por esta guerra, y nuestra presión mediante sanciones, debe funcionar con toda su fuerza", ha señalado, pidiendo que la comunidad internacional "no permanezca en silencio" ante el "terror" que sufre Ucrania.

Previamente, el mandatario había señalado que desde el miércoles Rusia ha lanzado "más de 1.560 drones" contra ciudades y comunidades ucranianas. "Estos, claramente, no son los actos de quienes creen que la guerra está llegando a su fin", ha criticado Zelenski, quien ha reclamado a sus socios "no permanecer en silencio ante este ataque".

En este sentido, ha destacado que "es igualmente importante seguir apoyando la protección de los cielos" de Ucrania y ha incidido en la importancia de la Lista de Requisitos Prioritarios de Ucrania (o PURL, por sus siglas en inglés), una iniciativa de la OTAN con el fin de que países europeos adquieran armamento estadounidense para la defensa militar de Ucrania.

Zelenski ha hecho hincapié en que la iniciativa PURL es esencial para que "Ucrania pueda defenderse ante ataques balísticos como estos". "Igualmente, la presión sobre Rusia debe continuar, en interés de todos los que buscan la paz", ha zanjado el mandatario ucraniano.

A las condenas se ha sumado el Ministerio de Exteriores ucraniano, que ha recordado que estos ataques coinciden con "una reunión en Pekín entre líderes globales, con la esperanza de lograr paz y estabilidad", en referencia al encuentro en el país asiático entre los presidentes de China y Estados Unidos, Xi Jinping y Donald Trump, respectivamente.

"Putin responde con terror, demostrando de nuevo que el régimen ruso es una amenaza para la seguridad internacional", ha dicho la cartera, que ha destacado que "los socios ucranianos deben responder de forma decisiva" y destacar también la importancia de la iniciativa PURL. "Solo el apoyo sostenido y la presión real sobre Moscú pueden forzar a Rusia a poner fin a esta guerra", ha apostillado.