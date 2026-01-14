Ucrania.- AMP.- Aumentan a dos los muertos en ataques con drones por parte de Ucrania contra sendas regiones de Rusia

Archivo - Imagen de archivo de los daños causados por un dron en Moscú - Bai Xueqi / Xinhua News / Contactophoto - Archivo

MADRID, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos personas han muerto este miércoles a causa de sendos ataques con drones ejecutados por el Ejército de Ucrania contra las regiones rusas de Rostov y Bélgorod, según han denunciado las autoridades rusas, en medio de la guerra desatada en febrero de 2022 por la orden de invasión de territorio ucraniano firmada por el presidente de Rusia, Vladimir Putin.

El alcalde de la ciudad de Rostov del Don, Alexander Skriabin, ha afirmado a través de su cuenta en Telegram que "el ataque enemigo de la pasada noche ha dejado un muerto", antes de agregar que las autoridades trabajan ahora para identificar a la víctima.

Asimismo, ha apuntado que el ataque ha causado daños en "múltiples edificios de apartamentos" y ha subrayado que los restos de los aparatos interceptados han provocado un incendio en una "zona industrial".

Skriabin ha anunciado además la declaración del "estado de emergencia" en el distrito en el que se han registrado los daños, al tiempo que ha afirmado que se crearán comisiones para "calcular los daños" de cara al pago de compensaciones y ayudas a los damnificados.

Asimismo, el gobernador de Bélgorod, Viacheslav Gladkov, ha denunciado la muerte de una mujer por el impacto de un dron contra un vehículo en la localidad de Zozuli, en lo que ha descrito como "otro ataque terrorista por parte de las Fuerzas Armadas ucranianas".

Gladkov ha destacado que el conductor del vehículo en el que iba la víctima ha resultado herido y ha sido trasladado a un hospital, al tiempo que ha trasladado sus "sinceras condolencias" a los familiares y amigos de la fallecida.

Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso ha asegurado que los sistemas de defensa aérea han derribado más de 50 drones lanzados por Ucrania durante las últimas horas, incluidos 25 en la región de Rostov y 19 en Stavropol.

A ellos se suman cinco aparatos aéreos no tripulados destruidos en Briansk, uno en Bélgorod, Krasnodar y Kursk, respectivamente, y tres en la península de Crimea, anexionada por Rusia en 2014, un paso no reconocido por la comunidad internacional.