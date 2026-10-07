Ucrania.- AMP.- Aumentan a once los muertos en una nueva oleada de ataques nocturnos de Rusia contra Ucrania

September 28, 2026, Kyiv, Ukraine: Smoke and fire rise following a strike by a Russian jet-powered drone during a Russian attack on Ukraine. The building of the private medical clinic Dobrobut burns following a second Russian drone strike on central Kyiv, - Aleksandr Gusev / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Al menos once personas han muerto este miércoles a causa de una nueva oleada de ataques lanzada por el Ejército de Rusia contra Ucrania, según ha denunciado el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, que ha afirmado que dos de las víctimas mortales han sido documentadas en la capital, Kiev.

"Hoy, como 'regalo' de cumpleaños a (el presidente ruso, Vladimir) Putin, el Ejército ruso ha destruido un edificio residencial en Priluki, en la provincia de Chernígov", ha dicho en un mensaje en redes sociales, en referencia a que el mandatario ruso cumple este martes 74 años.

Así, ha señalado que este ataque ha dejado al menos cinco muertos y 26 heridos, entre ellos cinco niños, si bien ha alertado de que "aún podría haber gente bajo los escombros". "Los equipos de emergencia trabajan sin descanso en el lugar, haciendo todo lo posible para localizar a todos", ha agregado.

Zelenski ha especificado que durante las últimas horas se han registrado además dos muertos en Kiev y en Kremenchuk, una ciudad situada en Poltava, a lo que se suman otros dos muertos en Oleksandría, en la provincia de Kirovogrado. "Mis condolencias a toddas las familias y seres queridos de los fallecidos", ha sostenido.

"Uno de los objetivos clave fue nuestra infraestructura energética", ha especificado el mandatario ucraniano, que ha agregado que "los rusos querían golpear de forma dolorosa". "Es uno de los ataques más atroces, con 70 misiles, muchos de ellos balísticos, y drones 'shahed'", ha criticado.

Así, ha recalcado que "los misiles balísticos rusos siguen siendo el mayor desafío" y que "los paquetes de defensa antiaérea son una necesidad vital" para el país europeo. "Por eso todos los días buscamos misiles para los sistemas Patriot que puedan proteger la vida de la gente aquí, en los cielos ucranianos", ha zanjado.

La Fuerza Aérea ucraniana ha detallado que las tropas rusas han lanzado en las últimas horas 130 drones y varios misiles balísticos contra el país. "Las principales zonas que fueron objetivo del ataque son Kiev, Járkov, Poltava y Dnipropetrovsk", ha manifestado a través de redes sociales.

En este sentido, ha destacado que los sistemas de defensa antiaérea han derribado 44 misiles, entre ellos 39 de crucero y cinco balísticos, y 117 drones, si bien ha confirmado impactos en 18 puntos del país, así como la caída de fragmentos de las interceptaciones en otros cinco lugares.

El Ministerio de Defensa ruso ha reivindicado en las últimas horas "un ataque masivo" contra Ucrania y ha afirmado que los objetivos incluían "empresas del complejo militar-industrial de Ucrania" en Kiev y otras provincias, así como "infraestructura portuaria y de reparación de buques" en Odesa.

La cartera ha agregado que, además, sus sistemas de defensa antiaérea han destruido durante las últimas horas 311 drones ucranianos sobre numerosas regiones del país, así como sobre aguas del mar Negro, el mar de Azov y la península de Crimea, anexionada por Moscú en 2013, un paso no reconocido por la comunidad internacional.