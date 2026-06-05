Aumentan a seis los muertos en nuevos ataques de Rusia contra las provincias de Kiev y Dnipropetrovsk

Archivo - Columna de humo tras un ataque ruso en Kiev - Svet Jacqueline/ZUMA Press Wire/ DPA - Archivo

MADRID, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

Al menos seis personas han muerto a causa de nuevos ataques ejecutados durante las últimas horas por el Ejército de Rusia contra las provincias de Kiev y Dnipropetrovsk, según han denunciado las autoridades, en medio de la guerra desatada en febrero de 2022 por la orden de invasión firmada por el presidente ruso, Vladimir Putin.

El jefe de la Administración Militar de Kiev, Mikola Kalashnik, ha detallado en redes sociales que al menos cuatro personas han muerto a causa de un ataque con drones contra una "fábrica alimentaria" dedicada a la producción de comida para bebés en la localidad de Brovari. "Lo más terrible son las pérdidas humanas. Hasta ahora hay confirmados cuatro fallecidos", ha señalado.

Asimismo, ha apuntado que otras siete personas han resultado heridas por el ataque contra el lugar, si bien los trabajadores de los equipos de búsqueda y rescate siguen "retirando escombros" y analizando si hay más víctimas.

"El enemigo volvió a atacar un objetivo civil. Una empresa donde trabajaba gente. Rusia sigue aterrorizando deliberadamente a la población civil y destruyendo empresas ucranianas", ha denunciado, antes de trasladar sus condolencias a los familiares de las víctimas.

Por su parte, el gobernador de Dnipropetrovsk, Oleksander Ghanza, ha afirmado que otras dos personan han muerto a causa de un ataque ruso contra la localidad de Pavlogrado, antes de apuntar que las víctimas son una mujer y un hombre, cuyo cadáver fue hallado horas después durante las labores de búsqueda y rescate de un edificio alcanzado en la ciudad.

DENUNCIA DE ZELENSKI

Tras ello, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha ironizado con que "la lista de las últimas 'victorias' de Rusia en los últimos días ha aumentado para incluir la planta Yagotinske para Niños, que produce alimentos para niños". "Mis condolencias a las familias y seres queridos", ha apuntado.

"También están en esta lista almacenes de alimentos y una oficina de correos en la región de Dnipropetrovsk, una ambulancia en Jersón, un edificio escolar en Sumi, infraestructura portuaria en Odesa, edificios residenciales comunes y un edificio de clínica ambulatoria en Járkov", ha lamentado en un mensaje publicado en redes sociales.

En este sentido, Zelenski ha hecho hincapié en que "Rusia continúa su guerra contra la vida". "Cada paquete de ayuda con defensa antibalística, cada acuerdo conjunto sobre producción de armas, cada medida que toma el mundo en materia de sanciones contra Rusia: todo esto contribuye a proteger la vida de las personas", ha ensalzado, antes de reseñar que es "fundamental" lograr "obligar" a Rusia "a poner fin a su guerra y a encaminarse hacia la diplomacia".

La Fuerza Aérea ucraniana ha acusado a Rusia de lanzar dos misiles guiados y 216 drones durante la última noche, antes de asegurar que 198 de los aparatos fueron interceptados y que los proyectiles "no alcanzaron sus objetivos". Sin embargo, ha confirmado impactos en trece ubicaciones y ha alertado a la población de que "el ataque continúa, dado que hay numerosos drones enemigos en el espacio aéreo".