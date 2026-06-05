Azerbaiyán confirma la muerte de cinco marineros azeríes en un ataque contra dos buques en el mar de Azov

Archivo - Banderas de Azerbaiyán en la capital, Bakú - Arne Dedert/dpa - Archivo

MADRID, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Azerbaiyán han confirmado este viernes la muerte de cinco marineros azeríes en un ataque con drones perpetrado en las últimas horas contra dos buques frente a las costas de Taganrog, en la región rusa de Krasnodar, sin que por ahora haya reivindicación de la autoría del suceso.

El portavoz del Ministerio de Exteriores azerí, Aijan Hayizadé, ha afirmado que "dos buques extranjeros con un total de 25 ciudadanos azeríes a bordo han sido atacados durante la pasada noche". "Los barcos en cuestión no pertenecen al Estado de Azerbaiyán", ha señalado, según un comunicado publicado por la cartera.

Así, ha señalado que Rusia ha trasladado a Bakú que cinco azeríes han muerto y tres han resultado heridos, antes de destacar que las autoridades de Azerbaiyán están trabajando para abordar la situación. "Expresamos nuestras profundas condolencias a las familias y seres queridos de los fallecidos y deseamos una pronta recuperación a los heridos", ha zanjado.

Por su parte, el Ministerio de Exteriores ruso ha apuntado que los buques atacados son el 'Natra' y el 'Zircon', que navegaban desde Turquía hacia el puerto de Rostov del Don con bandera de Belize y Palau, respectivamente. "Fueron atacados en el mar de Azov a primera hora del 5 de junio", ha dicho, al tiempo que ha recalcado que "hay muertos y heridos en ambos, incluidos ciudadanos de Azerbaiyán".

"Los marineros heridos recibieron asistencia de un buque ruso que pasaba por la zona y de un destacamento fronterizo del Servicio Federal de Seguridad (FSB) de Rusia", ha especificado la cartera, que ha hecho hincapié en que "las circunstancias del incidente están siendo investigadas", si bien ha apuntado ya a "drones ucranianos" como responsables.

El ministerio ruso ha incidido en que "esto confirma la naturaleza terrorista del régimen de Kiev, que ataca cada vez con más frecuentes a civiles e infraestructuras civiles". Por último, ha adelantado que "dará toda la asistencia necesaria" para esclarecer lo sucedido y garantizar acceso consular a los ciudadanos azeríes.

Por el momento no hay reivindicación del ataque en la zona, escenario de ataques previos por parte de Ucrania en el marco de la guerra desatada en febrero de 2022 a causa de la orden de invasión firmada por el presidente de Rusia, Vladimir Putin.