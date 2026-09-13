Ucrania.- AMP.- Boris Johnson y Carl Bildt viajaban en el tren anterior al atacado por un dron ruso

October 21, 2025, London, England, United Kingdom: Former UK Prime Minister BORIS JOHNSON departs Covid-19 Inquiry public hearing after giving evidence at Children and Young People module. - Tayfun Salci / Zuma Press / Europa Press

MADRID 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los ex primeros ministros de Reino Unido Boris Johnson y de Suecia Carl Bildt viajaban junto a otros diplomáticos europeos en el tren inmediatamente anterior al atacado este domingo por un dron ruso en suelo ucraniano, cerca de la frontera con Polonia.

Johnson y Bildt regresaban de una conferencia de seguridad celebrada en Kiev cuando sobre las 5.00 horas del domingo el exdirigente británico fue despertado por sus escoltas para que se preparara para una evacuación, informa la prensa británica.

El tren posterior fue atacado en Volin, concretamente su locomotora, aunque no hay información sobre daños personales. Poco después Johnson fue informado de que no se habían detectado más drones y de que podían continuar su viaje en tren.

"No fue en nuestro tren, sino en uno que iba unos minutos por detrás del nuestro, cerca de la frontera con Polonia", ha apuntado Bildt en redes sociales.

Johnson, por su parte se ha preguntado por la "lógica" que puede llevar al presidente ruso, Vladimir Putin, a "volar una locomotora parada en la frontera polaca". "Es el tipo de ataque arbitrario y sin sentido que los ucranianos soportan a diario", ha denunciado antes de pedir la entrega de las defensas antiaéreas que "necesitan".

Además, ha pedido entregar a Kiev los fondos rusos embargados como los 140.000 millones que hay en una cuenta de un banco belga y los 10.000 millones que hay en Londres. "Reino Unido podría abrir camino", ha apelado.

"Los ucranianos van a ganar. Eso me ha quedado muy claro después de tres días en su maravilloso país. Pero podemos terminar esta espantosa guerra mucho más rápido si nos ponemos serios y les damos lo que necesitan y merecen", ha opinado.

UN ATAQUE "DELIBERADO"

Las autoridades ucranianas han informado de que en el tren atacado viajaban 206 personas y han subrayado que no hay heridos. Los vídeos difundidos en redes sociales muestran a pasajeros huyendo del lugar.

Bildt y Johnson asistieron a la conferencia Estrategia Europea Yalta en el búnker de un hotel de Kiev, un foro en la que se ha abordado la situación y las perspectivas de la guerra en Ucrania y la posibilidad de lograr una paz con Rusia. También ha estado en la conferencia el asesor gubernamental alemán Guenter Sautter o el diputado alemán de Los Verdes Robin Wagener, quienes también viajaban en el tren de Johnson y Bildt.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha denunciado el carácter "deliberado" de este ataque. "Los hombres y mujeres ucranianos luchan día a día precisamente para evitar que estos ataques lleguen más dentro de Europa. Dan sus vidas y no permiten que la agresión se expanda", ha argumentado.