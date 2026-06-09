HANDOUT - 26 May 2026, Lithuania, Vilnius: European Commission President Ursula von der Leyen speaks during a joint press conference with Latvian President Edgars Rinkevics, Lithuanian President Gitanas Nauseda and Estonian President Alar Karis at the Pre - Dati Bendo/dpa

BRUSELAS 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha propuesto este martes nuevas sanciones contra Rusia para mantener la presión que ahoga su economía como represalia por la invasión de Ucrania, con restricciones en energía, criptomonedas, comercio y pesca; al tiempo que ha pedido que la Unión Europea prohíba la entrada en su territorio de todo aquel que haya servido para las fuerzas de seguridad rusas desde que estalló la guerra.

"Nos centramos en los sectores con mayor impacto, que son la energía, los servicios financieros y las criptomonedas, el comercio y, por primera vez, la pesca", ha resumido Von der Leyen en una comparecencia sin preguntas en Bruselas, para anunciar las grandes líneas del 21º paquete de sanciones contra Rusia, que depende aún del visto bueno por unanimidad de los Veintisiete.

Según la conservadora alemana, los sucesivos paquetes de sanciones han permitido "aislar a Rusia de los mercados de capitales globales", lo que ha permitido que la economía del país "desacelere drásticamente" y someter su presupuesto a "una presión creciente". "Más de dos tercios de la liquidez de los activos de su fondo soberano han desaparecido", ha celebrado Von der Leyen.

Con todo, la presidenta comunitaria ha concedido que la guerra en Oriente Próximo que estalló tras la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán y las interrupciones en las cadenas de suministro energético mundiales por el cierre del estrecho de Ormuz han "aliviado parte de la presión" que había sobre Rusia, por lo que Bruselas propone ahora actuar con medidas que golpeen en los sectores con mayor impacto para mantener "toda la intensidad" de la respuesta europea.

Así las cosas, en materia energética, la propuesta de Bruselas plantea suspender seis meses el mecanismo automático con el que la UE fijó en febrero un tope de 44,10 dólares por barril para el precio del crudo ruso, de modo que se aplace hasta enero del próximo año la revisión de ese umbral para el precio máximo y evitar que se dispare por los efectos del cierre de Ormuz. "Esto dará tiempo a los mercados petroleros para estabilizarse, al tiempo que se mantiene la presión sobre los ingresos de Rusia", ha defendido la alemana.

Otra de las medidas apunta de nuevo a la "flota fantasma" empleada por Rusia para sortear las sanciones petroleras, con la inclusión de otros 30 buques en el listado de embarcaciones prohibidas (para elevar el total hasta los 632) y que, por primera vez, apuntará también a navíos que prestan asistencia a la flota clandestina, por ejemplo los que les suministran combustible y puertos, aeropuertos o refinerías que comercializan o procesan el petróleo ruso.

En segundo lugar, en cuanto a las restricciones financieras y de criptomonedas, el objetivo es ampliar la prohibición de transacciones a 31 bancos rusos más y a una veintena de entidades o plataformas de criptomonedas y operadores de petróleo en terceros países que hayan prestado servicio a compañías o personas sancionadas por la UE.

"Por primera vez, introduciremos la posibilidad de una prohibición total de los servicios de criptoactivos en terceros países. Esto servirá como un fuerte elemento disuasorio para los países que albergan plataformas que ayudan a Rusia a evadir nuestras sanciones", ha resumido la jefa del Ejecutivo comunitario.

La propuesta que examinarán los Veintisiete para negociar su forma definitiva también plantea nuevas restricciones a la exportación de artículos y tecnologías utilizados por la industria militar rusa, como por ejemplo metales y aleaciones empleados en los sectores aeroespacial y de defensa; y prohibición de exportación en el sector de los drones --como los equipos de apoyo terrestre, sistemas de interferencia y lanzamiento--.

Finalmente, y por primera vez tras una veintena de rondas de sanciones adoptadas por la UE, Bruselas quiere golpear al sector pesquero ruso con restricciones "sustanciales" a la importación de algunos productos pesqueros que Von der Leyen no ha precisado y una prohibición total de otros, incluido el bacalao. "Adaptaremos las restricciones comerciales para Bielorrusia para impedir que sirva como puerta trasera para el comercio ruso", ha añadido.

En cuanto al veto a los excombatientes rusos --que esta misma semana han reclamado en una carta a Von der Leyen once países del espacio Schengen--, la jefa del Ejecutivo comunitario ha precisado que se trata de "prohibir la entrada a la Unión Europea a todo aquel que haya servido en las fuerzas armadas rusas desde el inicio de la guerra". "Así, Europa será inaccesible", ha zanjado.

ADHESIÓN DE UCRANIA

Von der Leyen ha aprovechado su intervención para reiterar el apoyo sin fisuras a Ucrania en su resistencia a Rusia, incluido el inminente primer pago del préstamo de 90.000 millones de euros que la UE ha acordado para que Kiev afronte sus necesidades financieras y militares urgentes.

"Lo que más admito de nuestros amigos ucranianos es su determinación inquebrantable de pertenecer a la Unión Europea. Es impresionante", ha enfatizado la conservadora alemana, para poner en valor que están "cumpliendo reforma tras reforma" pese a los ataques constantes lanzados desde Moscú.

Así, ha insistido en que "están haciendo progresos extraordinarios" en materia de reformas, por lo que "es hora" de que la Unión Europea cumpla también con su parte, en referencia al inicio formal de las negociaciones de adhesión que han estado bloqueadas sistemáticamente por el anterior Gobierno húngaro, liderado por Viktor Orbán, pero que tras el cambio de poder en Budapest se ha desbloqueado.

"En los próximos días, abriremos el primer 'clúster' con Ucrania y Moldavia", ha dicho Von der Leyen, confirmando así lo anunciado la semana pasada por la presidencia chipriota del Consejo, en cuanto a que se ha activado el proceso técnico para poder formalizar el inicio de las conversaciones sobre ese primer bloque de capítulos de negociación la semana próxima.