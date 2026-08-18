Burnham defiende que el apoyo británico a Ucrania es para defenderse de "la guerra ilegal de Putin"

18 August 2026, United Kingdom, Wolverhampton: UK Prime Minister Andy Burnham speaks with the media during a visit to the bus station. Photo: Hannah Mckay/PA Wire/dpa - Hannah Mckay/PA Wire/dpa

MADRID, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Reino Unido, Andy Burnham, ha señalado este martes que el apoyo a Ucrania sirve para que el país se defienda de la invasión rusa, después de que Rusia acusara a Londres de "optar deliberadamente por una escalada de la crisis ucraniana" y de intentar "infligir el máximo daño a través de terceros" a Moscú.

"Estamos brindando apoyo para que Ucrania pueda defenderse, y esa ha sido la postura británica durante todo este tiempo en el conflicto. Estaremos con nuestros amigos cuando lo necesitan", ha afirmado en declaraciones desde Wolverhampton, recogidas por la cadena de televisión Sky News.

Burnham ha subrayado que Londres apoyará a Kiev "al 100%" ante lo que ha calificado como una "guerra ilegal liderada por Vladimir Putin".

Por su parte, desde Moscú el ministro ruso de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, ha valorado que esta "orgullosa" declaración de Reino Unido acerca de su papel en el conflicto se puede considerar como la "participación en una guerra".

Lavrov ha asegurado que siente "pena" de que Reino Unido haya elegido mantenerse con Ucrania "hasta el final" y ha hecho suyas las palabras del presidente Putin acerca del derecho de Rusia "a actuar en cualquier parte del mundo" si lo intereses nacionales están en riesgo, según recogen las agencias de noticias del país.

"También tenemos derecho a considerar que la orgullosa declaración sobre la participación directa de los misiles británicos en los ataques contra Rusia como participación en una guerra, con todas las consecuencias que ello conlleva", ha apuntado el ministro ruso de Exteriores.

Estas palabras llegan después de que la Embajada de Rusia en Reino Unido haya señalado a Londres por el uso de parte de Kiev de drones británicos "para realizar ataques en territorio ruso". "Confirman que Londres está optando deliberadamente por una escalada de la crisis ucraniana, mientras hipócritamente profesa un deseo de paz", ha denunciado la legación diplomática en un comunicado difundido en redes.

Moscú ya acusó a Londres de "actuar como cómplice y coautor de los sangrientos crímenes y ataques terroristas cometidos por neonazis ucranianos" y avisó de que "inevitablemente tendrán consecuencias por las que deberá rendir cuentas".