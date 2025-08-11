Ucrania.- AMP.- El canciller alemán convoca a Trump, Zelenski y líderes europeos para abordar la guerra de Ucrania

MADRID 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El canciller alemán, Friedrich Merz, ha anunciado este lunes una reunión virtual de líderes europeos con el presidente de Estados Unidos y el de Ucrania, Donald Trump y Volodimir Zelenski, respectivamente, de cara al encuentro entre el inquilino de la Casa Blanca y el mandatario ruso, Vladimir Putin, a finales de esta semana en Alaska.

"He invitado a mantener conversaciones virtuales este miércoles sobre la situación en Ucrania y la reunión prevista entre Trump y Putin. Las conversaciones se centrarán en las opciones para ejercer presión sobre Rusia, las posibles negociaciones de paz, las reivindicaciones territoriales y la seguridad", ha explicado.

Merz ha detallado que estos temas los debatirán junto a Trump y su vicepresidente, JD Vance. En el encuentro virtual, participarán los jefes de Estado y de Gobierno de Finlandia, Francia, Reino Unido, Italia, Polonia y Ucrania, tal y como ha señalado a través de su perfil en la red social X.

La portavoz comunitaria, Arianna Podesta, ha confirmado que estará presente la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. En la llamada también participará el presidente del Consejo Europeo, António Costa; y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, según ha confirmado un portavoz de la Alianza Atlántica a Europa Press.

La reunión virtual también ha sido confirmada por el Elíseo, que ha informado además de que "otras reuniones por videoconferencia también se celebrarán el mismo día en varios formatos, incluso en presencia de Trump".

Este anuncio tiene lugar después de que Moscú y Washington confirmaran la semana pasada que Trump y Putin se reunirán en Alaska para tratar la invasión rusa de Ucrania, reunión bilateral que ha sido criticada por los líderes europeos ante la ausencia de Zelenski, que lleva meses proponiendo un encuentro trilateral.

"TANTEAR" EL TERRENO

Trump ha confirmado, de hecho, que hablará con los líderes europeos y con el propio Zelenski tras la reunión con Putin, que permitirá "tantear" el terreno. Asimismo, ha afirmado que "en última instancia los pondrá a los dos (líderes) en una habitación" para resolver el conflicto ucraniano.

"Me molestó un poco que Zelenski dijera: 'Bueno, necesito la aprobación constitucional'. Tiene el visto bueno para entrar en la guerra y matar a todos, ¿pero necesita una aprobación para hacer un intercambio de tierras?", ha cuestionado.