Ucrania.- AMP.- La ciudad ucraniana de Chernígov pasa una noche sin electricidad tras un ataque ruso

Moscú denuncia dos muertos en un ataque ucraniano contra su territorio bajo control en Jersón

MADRID, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ciudad ucraniana de Chernígov, capital homónima de la región septentrional, se ha quedado sin electricidad esta pasada noche por un ataque aéreo ruso con aviones no tripulados en un nuevo asalto dentro de su campaña contra la infraestructura energética de Ucrania antes de la llegada del invierno.

Las fuerzas de seguridad ucranianas han confirmado daños adicionales en la infraestructura ferroviaria y los edificios no residenciales resultaron dañados.

El ataque, no obstante, se centró en el suministro energético de la localidad, ha explicado la alcaldesa, Galina Minaeva, en su plataforma de Telegram, que acabó dejando sin luz a la práctica totalidad de la ciudad.

No obstante, casi todos los distritos de la ciudad han recuperado el suministro en torno al mediodía (las 11.00 en la España peninsular y Baleares, tras una "noche muy difícil", según la alcaldesa. No hay, por ahora, constancia de víctimas.

Ucrania ha informado también de un ataque de un dron ruso contra una estación de gas de Zerechni, en la provincia de Sumi. Una mujer de 51 años ha resultado herida, según ha apuntado el gobernador militar de Sumi, Oleg Hrigorov, en su cuenta en Telegram. Las fuerzas rusas han atacado otros objetivos en Sumi con drones y bombas guiadas y han causado daños en edificios residenciales. Otro dron ha impactado sobre un bloque de viviendas en Járkov, ha indicado el alcalde de la ciudad, Ihor Terejov, en Telegram.

Por otro lado, el gobernador ruso de la porción ocupada de la región ucraniana de Jersón, Volodimir Saldo, ha denunciado este sábado la muerte de dos personas, un matrimonio, en un ataque ucraniano sobre el sur del país.

"Anoche, un ataque con un dron ucraniano en la localidad de Puerto Zelezni, en el distrito de Golopristan, mató a un matrimonio: un hombre de 66 años y una mujer de 65, que vivían en un centro de alojamiento temporal para evacuados", escribió en su canal de Telegram. Ucrania no se ha pronunciado sobre este incidente.

En otro ataque ucraniano habría sido dañada la subestación de Veshkaima, en Ulianovsk, de 500 kW, considerada "uno de los elementos clave del sistema energético ruso", según el director del Centro de Contradesinformación del Consejo Nacional de Seguridad de Ucrania, Andrii Kovalenko, citado por la agencia de noticias Ukrinform.

La subestación canalizaba la energía desde las centrales hidroeléctricas de Sizran y Zhigulevskaya hacia las regiones del centro de Rusia. El impacto de cuatro drones ha provocado un incendio.

Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso ha informado de la "liberación" de la localidad de Pleshcheyevka, en la región de Donetsk, en el marco de su ofensiva sobre el este de Ucrania en una operación de fuerzas del Grupo Sur.