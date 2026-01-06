La Coalición de Voluntarios acuerda garantías vinculantes para Ucrania con la aprobación de EEUU

Reunión de la Coalición de Voluntarios en París (Francia) - CONSEJO EUROPEO / X

La Declaración de París concreta los detalles de la futura Fuerza Multinacional dentro de un mecanismo de supervisión de paz

Reino Unido anuncia una "declaración de intenciones" con vistas a un posible despliegue de "centros militares" franco-británicos en Ucrania

MADRID, 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los jefes de Estado y de Gobierno de la Coalición de Voluntarios para Ucrania han acordado este martes en París un paquete de "garantías de seguridad de carácter legalmente vinculante" para Ucrania, en principio con el respaldo, de Estados Unidos, comenzando por los pormenores de la futura Fuerza Multinacional que se desplegará en el país una vez se alcance el cese de hostilidades.

"La Coalición de Voluntarios reconoce, por primera vez, una convergencia operativa entre los 35 países que la conforman, así como Ucrania y Estados Unidos, para construir garantías de seguridad sólidas", ha anunciado Macron en rueda de prensa tras el encuentro.

Entre las mencionadas garantías, los países miembros de la Coalición han acordado la creación de un mecanismo de vigilancia del alto el fuego bajo el liderazgo de Estados Unidos con contribuciones de varias naciones.

De igual modo, el acuerdo en París traza las líneas maestras de una fuerza ucraniana de 800.000 efectivos con el entrenamiento, las capacidades y todos los recursos necesarios para garantizar que este ejército pueda disuadir cualquier nueva agresión.

Asimismo, los aliados de Ucrania se comprometen "legalmente" a apoyar a Ucrania en caso de un nuevo ataque ruso.

Los cinco puntos principales de la declaración de París abordan dos puntos en particular: el primero, la constitución de la Fuerza Multinacional para Ucrania a partir de las contribuciones de los países miembros de la Coalición; "una planificación militar coordinada", reza el comunicado, "para preparar las medidas de garantía por tierra, mar y aire", así como la regeneración de las Fuerzas Armadas de Ucrania.

"Medidas", añade la declaración, "que serán puestas en práctica estrictamente a petición de Ucrania una vez que se haya producido un cese creíble de las hostilidades".

COMPROMISOS "VINCULANTES"

Asimismo, la reunión de París ha culminado en la "finalización de los compromisos vinculantes que establecen nuestro enfoque para apoyar a Ucrania y restablecer la paz y la seguridad en caso de un futuro ataque armado por parte de Rusia" y que pueden incluir el uso de capacidades militares, apoyo logístico y de inteligencia, iniciativas diplomáticas y la adopción de sanciones adicionales".

La cooperación con el Ejército ucraniano comprenderá múltiples ámbitos, desde el entrenamiento de tropas a la producción conjunta de la industria de defensa, incluyendo el uso de instrumentos europeos relevantes, y cooperación en materia de inteligencia.

Toda esta iniciativa, añade la declaración, será coordinada a través de una sede central tripartita entre la Coalición, Estados Unidos y Ucrania, en París.

DESPLIEGUE FRANCO-BRITÁNICO

El primer ministro británico, Keir Starmer, ha aprovechado para anunciar la firma de una "declaración de intenciones" para un despliegue franco-británico en Ucrania en caso de un acuerdo de paz.

"La firma de la declaración allana el camino para que se establezca el marco legal para que las fuerzas francesas y británicas operen en suelo ucraniano, asegurando los cielos y mares de Ucrania y construyendo unas fuerzas armadas preparadas para el futuro", ha hecho saber el primer ministro Starmer a través de una declaración simultánea publicada por su oficina.

"Reino Unido y Francia establecerán 'centros militares' en Ucrania, construirán instalaciones protegidas para armas y equipo militar para apoyar las necesidades defensivas de Ucrania", añade el comunicado.