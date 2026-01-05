Ucrania.-AMP.- La coalición de voluntarios para Ucrania busca cerrar este martes las aportaciones militares de cada país

Archivo - December 1, 2025, Paris, Ile-De-France (Region, France: The President of the Republic, Emmanuel Macron, welcomed the President of Ukraine, Volodymyr Zelensky, to the ÉlysĂe Palace on 1 December 2025. - Europa Press/Contacto/Julien Mattia - Archivo

MADRID 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los jefes de Estado y de Gobierno de la coalición de voluntarios para Ucrania se reunirán este martes en París en una cita en la que esperan concretar las aportaciones militares de cada país con vistas a dar a Kiev las garantías de seguridad prometidas.

El anfitrión será el presidente francés, Emmanuel Macron, con la copresidencia del primer ministro británico, Keir Starmer, y el canciller alemán, Friedrich Merz. También acudirán el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, además del secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

El comunicado del Elíseo destaca que la reunión de este martes, en la que también participará una delegación de Estados Unidos, "permitirá finalizar los trabajos realizados" sobre garantías de seguridad para Ucrania, "especificando las contribuciones de los distintos Estados participantes".

"Estas contribuciones tienen como objetivo proporcionar a Ucrania, una vez alcanzado un alto el fuego duradero, las garantías necesarias para prevenir cualquier futura agresión rusa", ha explicado el comunicado francés. Las conversaciones también abordarán la cuestión de los mecanismos de supervisión de un futuro alto el fuego.

En los últimos días el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha puesto la vista en que en la cita aporten una "contribución más a la defensa ucraniana y a acelerar el fin de la guerra".

"Ucrania estará preparada para ambas vías posibles: la diplomacia, que estamos siguiendo, o la defensa activa continua si la presión de nuestros socios sobre Rusia resulta insuficiente", ha señalado el mandatario ucraniano, quien ha recalcado que Kiev "busca la paz" pero que "no cederá su fuerza ante nadie".

Las garantías de seguridad propuestas a Ucrania tienen tres capas de protección e implican a Estados Unidos, según explicó hace semanas el secretario general de la OTAN, si bien admitió que Washington debate el papel concreto que jugaría en el escenario posguerra.

Aparte de las propias fuerzas ucranianas, las garantías de seguridad incluirán las tropas extranjeras de la coalición de voluntarios, que lideran Reino Unido y Francia.