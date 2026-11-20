February 24, 2025, Copenhagen, Denmark: A march at Amalienborg Palace Square from Christiansborg Slotsplads to mark the third year anniversary of Russia's full-scale invasion of Ukraine. There will be stops at the Ukrainian Embassy and the Russian Embassy - Kristian Tuxen Ladegaard Berg / Zuma Press / Europ

MADRID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Dinamarca ha anunciado la expulsión del agregado de Defensa de la Embajada rusa en medio de un escándalo sobre una conspiración para asesinar a un músico ucraniano-estadounidense durante un concierto cerca de Copenhague.

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, ha denunciado que lo ocurrido ha sido instado por los servicios rusos de Inteligencia y refleja la "grave situación de seguridad" a la que se enfrenta tanto su país como el resto de Europa.

"Nos enfrentamos a una Rusia sometida a presión que actúa de manera más agresiva y está más dispuesta a asumir riesgos. Drones con explosivos cerca de infraestructuras críticas, sabotajes y ciberataques destructivos en toda Europa. Los métodos pueden variar, pero el patrón general es evidente", ha acusado.

Frederiksen ha advertido de que Dinamarca no se dejará intimidar. "Nunca cederemos. Nunca retrocederemos en aquello en lo que creemos", ha dicho, incidiendo en que junto a otros socios seguirán apoyando a Ucrania y ejerciendo presión a Rusia. "Endureceremos las sanciones, incluida la suspensión de todos los visados no esenciales para ciudadanos rusos", ha dicho.

El Servicio Danés de Seguridad e Inteligencia, conocido como PET, ha explicado que el pasado 25 de septiembre frustró un intento para asesinar al rapero ucraniano-estadounidense Kyivstoner, quien debía actuar en un concierto al norte de Copenhague esa noche.

Dos personas han sido acusadas de intento de homicidio y de ayudar a un servicio de inteligencia extranjero a operar en Dinamarca, según la agencia de seguridad. Frederiksen ha detallado que ambos tienen relación con una pandilla callejera danesa ilegalizada Loyal to Familia, o LTF.

RUSIA ADVIERTE CON UNA RESPUESTA SIMILAR

Por su parte, desde Moscú, la portavoz de Asuntos Exteriores, Maria Zajarova, se ha limitado a señalar que Rusia "dará una respuesta adecuada", según recoge la agencia estatal de noticias TASS.

En rueda de prensa el ministro de Asuntos Exteriores danés, Lars Lokke Rasmussen, Dinamarca ha convocado este viernes al embajador ruso al Ministerio de Asuntos Exteriores, a quien se le ha notificado "la decisión del gobierno de expulsar al agregado militar ruso de Dinamarca en un plazo de siete días".

Poco antes, el director general del PET, Rasmus Kieffer-Kristensen, describió este complot como "especialmente significativo" dado el atrevimiento exhibido por los servicios de inteligencia rusos a la hora de orquestar la operación, para la que recurrieron incluso a criminales daneses. "Demuestra que la amenaza rusa se ha vuelto todavía mayor", ha manifestado en comentarios a los medios.