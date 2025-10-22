Ucrania.- AMP.- EEUU anunciará un "aumento sustancial" de las sanciones a Rusia

Bessent: "Putin no ha llegado a la mesa de negociaciones de forma honesta y directa"

MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, ha informado este miércoles de que en las próximas horas la Administración de Donald Trump anunciará públicamente un "aumento sustancial" de las sanciones a Rusia, en medio del estancamiento de las conversaciones para poner fin a la invasión rusa de Ucrania.

"Vamos a anunciar después del cierre (de los mercados) de esta tarde o a primera hora de mañana un aumento sustancial de las sanciones a Rusia", ha indicado el jefe del departamento ministerial en declaraciones a los medios frente a la Casa Blanca.

Posteriormente, en una entrevista con la cadena de televisión Fox News, Bessent ha afirmado que no va a adelantar "las sanciones exactas" pero ha asegurado que "será uno de los paquetes de sanciones más severos impuestos" contra Moscú.

En este contexto, ha señalado que "Putin no ha llegado a la mesa de negociaciones de forma honesta y directa": "Hubo conversaciones en Alaska. Trump se retiró al darse cuenta de que las cosas no avanzaban. Ha habido conversaciones entre bastidores, pero creo que el presidente está decepcionado con la situación actual de estas conversaciones".

Por su parte, el inquilino de la Casa Blanca ha negado que Washington haya aprobado un permiso para que Kiev utilice misiles de largo alcance en el interior de Rusia. "EEUU no tiene nada que ver con estos misiles, provengan de donde provengan, ni con lo que Ucrania haga con ellos", ha dicho a través de su perfil en la red social Truth Social.

Estos comentarios llegan un día después de que la Casa Blanca dijera que no había planes para el futuro próximo de cara a un encuentro entre Trump y su homólogo ruso, dejando en el aire la cumbre bilateral en la capital de Hungría, Budapest.