EEUU confirma el inicio de las operaciones de Rusia y Ucrania para desminar las áreas adyacentes a Oleshki

October 6, 2026, Warsaw, Masovian Voivodeship, Poland: A protester holds a placard that reads ''save Oleshky, don't let them die in silence'' during a demonstration outside the US Embassy in Warsaw protesting the humanitarian crisis in Russian-occupied Ol - Roman Koziel / Zuma Press / Europa Press

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, ha confirmado este miércoles que Rusia y Ucrania han comenzado las operaciones para desminar las áreas adyacentes a la ciudad de Oleshki, en la provincia de Jersón, como paso previo para garantizar la entrega segura de ayuda humanitaria.

"Rusia y Ucrania han iniciado operaciones de desminado para garantizar el paso seguro de la ayuda humanitaria hacia Oleshki", como parte del alto el fuego que ella misma propuso el pasado viernes.

Melania Trump ha reaccionado así al anuncio del comisionado para los Derechos Humanos del Parlamento ucraniano, Dimitro Lubinets, quien ha señalado que esta retirada de minas "es un paso crucial para garantizar la entrega segura de ayuda humanitaria y ayudar a los civiles que deseen abandonar la ciudad".

Lubinets ha destacado la colaboración de su homóloga rusa, Yana Lantratova, durante todo el proceso. "Nuestro objetivo compartido es asegurar que las personas reciban asistencia y tengan la oportunidad de llegar a un lugar seguro", ha dicho.

La representante rusa, por su parte, ha confirmado el inicio de las tareas de desminado "en las rutas de entrega de ayuda humanitaria y evacuación de civiles" de Oleshki, mientras "continúan los preparativos" con Lubinets.

"Esto es esencial para llevar a cabo la misión humanitaria (...) Ahora es fundamental garantizar el paso seguro por estas carreteras para que la gente pueda salir de la ciudad. Aquí es donde estamos centrando nuestros esfuerzos. Seguimos trabajando para implementar los acuerdos alcanzados, salvar vidas y ayudar a los vecinos", ha agregado Lantratova.

Este miércoles, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha señalado que desconoce a dónde se dirigirán las personas que deseen ser evacuadas, si bien ha reconocido que lo "más fácil" es que se trasladen al territorio de Jersón que se encuentra actualmente bajo control de Moscú.

"También sé que hay mucha gente allí que quiere irse al territorio controlado por Ucrania. Sé cómo se puede llevar a cabo técnicamente la evacuación a Ucrania, pero no sé cómo será en la práctica", ha dicho en un encuentro con periodistas.

Oleshki, ocupada por Rusia, es uno de los símbolos de la devastación y la hambruna causadas por la guerra. Decenas de miles de personas sobreviven allí prácticamente sin víveres, electricidad ni medicinas.

La Policía de Jersón ha advertido también este miércoles que "no hay zonas seguras" en la provincia, tal y como sucede en otras regiones de la costa. "Todas están potencialmente minadas porque todas fueron bombardeadas, atacadas por drones y se registraron minas terrestres en casi todas partes", ha alertado.