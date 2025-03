Ucrania.- AMP.- EEUU defiende que los países europeos "se involucren" en las conversaciones de paz para Ucrania

Rubio destaca que el objetivo es que las partes empiecen a negociar a partir de un alto el fuego temporal para lograr soluciones duraderas

MADRID, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha defendido este miércoles que los países europeos "se involucren" en las conversaciones para lograr un acuerdo que ponga fin a la invasión rusa de Ucrania y ha recalcado que estas negociaciones constituyen la "única forma" de lograr la paz.

Así se ha pronunciado durante una rueda de prensa desde el Aeropuerto Internacional de Shanon, en Irlanda, donde ha hecho escala a su regreso de Arabia Saudí. "Los países europeos tendrán que tomar decisiones a lo largo del proceso de negociaciones. Han impuesto una serie de sanciones contra Rusia y (...) estas medidas tendrán que ser abordadas en el futuro, así como la situación de los bienes rusos congelados", ha explicado.

"Creo que es evidente que para que haya una paz en Ucrania, al final de este proceso los europeos tendrán que tomar decisiones", ha sostenido Rubio, que aboga por encauzar el conflicto y devolverlo cuanto antes a la mesa de la "diplomacia".

Rubio ha hecho hincapié en que estos países "deben estar necesariamente involucrados" en este asunto, si bien no ha detallado a qué nivel debe producirse esta intervención. "Los países europeos también han hecho una serie de promesas en materia de defensa a Ucrania y supongo que eso tendrá que ser abordado a medida que las conversaciones avanzan", ha sostenido.

En relación con el posible despliegue de tropas de paz europeas en Ucrania, Rubio ha matizado que hay "diferentes formas de consolidar la contención para evitar una nueva guerra". "Todos los países tienen derecho a defenderse", ha recordado, al tiempo que ha manifestado que la "contención" es fundamental para el país.

"El objetivo es lograr que Ucrania sienta que pueden contener y prevenir una futura invasión. Cómo lograr esto es lo que tratamos de averiguar. Ahora, nuestra prioridad es llegar al punto en el que volvamos a la diplomacia. Lo que queremos es que las partes dejen de dispararse la una a la otra, que se detengan los ataques y comiencen las conversaciones". "Luego vamos a tener que ser flexibles, pacientes, creativos y trabajadores para que, con suerte, convirtamos esto en respuestas concretas", ha añadido.

Rubio ha hecho hincapié en que "Estados Unidos ha hecho algo bueno para el mundo al hacer avanzar este proceso" y ha agregado que Washington está esperando ahora a la respuesta de Rusia a la propuesta sobre un alto el fuego temporal, aceptada el martes por Ucrania. "Pido firmemente que consideren poner fin a todas las hostilidades para que la gente deje de morir, se deje de disparar y pueda empezar un proceso para una paz permanente", ha sostenido.

"Creo que el primer paso en todo esto es aceptar que no hay una solución militar a este conflicto. Ninguna de las partes puede lograr por la vía militar sus objetivos de máximos", ha afirmado, antes de reiterar que "la única forma en la que este conflicto puede terminar es a través de unas negociaciones". "Tenemos que empezar ese proceso, y es difícil hacerlo cuando hay gente tiroteándose y hay gente muriendo", ha explicado.

"Nuestra esperanza es que podamos parar eso, las hostilidades, y llegar a una mesa de negociaciones en la que ambas partes, tras un periodo de tiempo y mucho trabajo duro, puedan alcanzar un resultado mutuamente aceptable. Eso, en el caso de Ucrania, obviamente pasa por garantizar su prosperidad y seguridad a largo plazo", ha manifestado el secretario de Estado estadounidense.

GARANTÍAS DE SEGURIDAD

Así, ha declinado hacer comentarios públicos sobre el contenido de las conversaciones que están manteniendo las autoridades estadounidenses con Ucrania y Rusia, si bien ha recalcado que "los ucranianos han dejado claro que esto no va sólo de terminar la guerra, ya que necesitan recuperar a sus prisioneros de guerra, a sus niños", así como asuntos relacionados con la entrega de ayuda humanitaria.

Rubio ha subrayado además la importancia de garantizar la estabilidad e instaurar medidas para que el conflicto no estalle nuevamente en el futuro. "Todos queremos eso. ¿Cuál sería el motivo para pasar todo este tiempo para lograr un alto el fuego, esperemos, y luego negociar un fin de la guerra, únicamente para que se active otra vez en seis, cuatro o tres años?", se ha preguntado.

"No estamos interesados en eso y ciertamente ellos (los ucranianos) tampoco lo están. La cuestión es más sobre disuasión, sobre si Ucrania puede generar una disuasión suficiente frente a una futura agresión, un futuro ataque o una futura invasión", ha argüido. En este sentido, ha explicado que estas garantías "ciertamente tendrán que ser parte de la conversación", si bien ha aseverado que "no hay una paz que mantener si no hay paz" y que "no hay forma de lograr una paz duradera sin una paz disuasoria como parte de la misma".

"Así son las cosas. No es fácil y a veces es difícil predecir hacia dónde se va a ir en los términos específicos, pero queremos llegar a esa etapa. Eso sería, a falta de una palabra mejor, un buen problema, intentar resolver cómo negociar una paz, ya que eso implicaría estar negociando una paz mientras que los ataques han parado", ha reiterado.

SUPERVISIÓN DEL ALTO EL FUEGO

Rubio ha especificado además que este alto el fuego tendría que ser supervisado, algo que "es más fácil que nunca en la guerra moderna, simplemente porque hay más ojos sobre el terreno, así como satélites comerciales o similares encima de las cabezas". "Sería difícil esconder ataques con drones, con cohetes, con misiles balísticos y con artillería. Creo que es algo que puede ser monitorizado", ha dicho.

"Obviamente, si los rusos dicen que sí (a la propuesta), y esperemos que digan que sí, una de las cosas que habrá que determinar es en quién confían ambas partes para que esté sobre el terreno para supervisar el fuego de armamento ligero que pueda tener lugar", ha manifestado, al tiempo que ha incidido en que "la necesidad de supervisar el alto el fuego está claro para todo el mundo".

Ante las críticas contra Estados Unidos por cortar la entrega de ayuda militar e Inteligencia a Ucrania sin pasos contra Moscú, Rubio ha recordado que Washington "no ha dado armamento a Rusia" y "no da asistencia a Rusia". "Todas las sanciones impuestas a Rusia siguen en vigor. Todas las sanciones heredadas por el presidente (Donald Trump) siguen activas. Están bastante sancionados. Ya hay muchas sanciones", ha dicho.

"Esto sigue en vigor, pero no creo que sea constructivo que yo comparezca aquí y empiece a formular amenazas sobre qué vamos a hacer si Rusia dice que no. Esperemos que digan que sí", ha reseñado, antes de indicar que Trump quiere "una paz duradera en Ucrania" y que los combates terminen "no durante 30 ó 60 días, sino de forma permanente".

"Para lograrlo, ambas partes tienen que llegar a la mesa de negociaciones. Nos alegra que los ucranianos hayan aceptado. Ahora depende de Rusia decir que sí. Si dice que sí, son muy buenas noticias y empezaremos el proceso y hacer todo lo posible para avanzar. Si dicen que no, tendremos que examinarlo todo y determinar la posición en el mundo y cuáles son sus verdaderas intenciones", ha zanjado.