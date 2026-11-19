RUSSIA, MOSCOW - NOVEMBER 12, 2026: Jared Kushner, US Special Presidential Envoy for Peace Missions, and Kirill Dmitriyev (L-R front), Russia's Special Presidential Representative for Investment and Economic Cooperation with Foreign Countries, RDIF (Russi - Щербак Александр / Zuma Press / Europa Press

MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El enviado especial de Estados Unidos y yerno del presidente Donald Trump, Jared Kushner, ha insistido este jueves en que Rusia se ha comprometido a mantener un formato "multilateral" de negociaciones sobre Ucrania con la participación de representantes europeos.

Kushner ha abanderado la participación estadounidense en la cumbre de la Coalición de Voluntarios en Berlín (Alemania) donde se ha escenificado el apoyo al presidente de Ucrania, Volodmir Zelenski, para lanzar unas negociaciones que propicien una paz "justa" y eleven la seguridad del continente.

Las declaraciones de Kushner tienen lugar horas después de que el presidente ruso, Vladimir Putin, cuestionara abiertamente la necesidad de incluir a un equipo europeo de negociadores y planteara en su lugar que visitaran Moscú para explicarle en persona por qué deberían participar, dado que Europa, a su parecer, no tiene interés alguno en alcanzar la paz.

"Lo más importante es que Rusia ha acordado su implicación en un formato multilateral con los europeos, porque hemos explicado a los rusos que Europa es un actor esencial", ha indicado.

GARANTIAS DE SEGURIDAD

Durante su turno de palabra, Kushner también ha insistido en que Estados Unidos está dispuesto a dar a Ucrania "garantías de seguridad" en un hipotético futuro de posguerra, abundando en la idea que lleva rondando desde hace meses sobre un posible régimen comparable al artículo 5 de la OTAN, por el que los aliados ucranianos responderían a cualquier nuevo ataque ruso.

Para Kushner, esta aproximación no contradice en modo alguno la postura de Rusia porque "su intención, cuando esta guerra termine, es que no ocurra otra guerra en un futuro".

El enviado de Trump también ha informado de avances sobre los planes para el desarrollo económico de Ucrania después del conflicto a través del trabajo con el Banco Mundial y fondos de inversión como BlackRock con la idea de proporcionar un colchón de recuperación a Kiev.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, llegó a dejar caer en un momento dado que Rusia debería pagar la restauración de Ucrania con sus fondos congelados.

Según varias fuentes familiarizadas con la situación en Europa, Trump, de regreso de China, participó en una conversación telefónica con los aliados europeos de Ucrania desde el Air Force One y expresó su escepticismo sobre la posibilidad de que la llamada Coalición de los Dispuestos proporcionara a Ucrania miles de millones de dólares adicionales en ayuda.

En cualquier caso, Kushner ha salido del encuentro de Berlín con la impresión de que "Europa está muy unida con mucha, mucha fuerza en su apoyo a Ucrania" y así se lo ha comunicado a su suegro después de la reunión.

Como último apunte, poco después de su comparecencia de Kushner, fuentes europeas han comentado al portal Politico que Trump ha llegado incluso a participar brevemente en la cumbre de Berlín a través de una llamada telefónica con los líderes de la coalición. Según la información de Politico, la conversación no fue agradable porque Trump cuestionó duramente "el gasto continuo de su apoyo militar a Kiev".

Durante la llamada, Trump expresó enérgicamente su escepticismo sobre la posibilidad de que la Coalición de Voluntarios proporcionara miles de millones de dólares adicionales a Ucrania, en una información que no ha recibido respuesta de la Casa Blanca.