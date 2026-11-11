Enviados de EEUU se reunirán mañana con Putin en Moscú y luego viajarán a Irlanda para verse con Zelenski

UNITED ARAB EMIRATES, ABU DHABI - NOVEMBER 10, 2026: Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan (C), UAE Foreign Minister, Jared Kushner (L) and Steve Witkoff, US Special Envoys for Peace Missions, attend trilateral talks with Russia and Ukraine over key aspects - Сысоев Григорий / Zuma Press / Europa Press

MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Steve Witkoff y Jared Kushner, enviados de Estados Unidos en las negociaciones trilaterales con Ucrania y Rusia, viajarán este jueves a Moscú para reunirse con el presidente ruso, Vladimir Putin, para luego desplazarse a Irlanda para hacer lo propio con el mandatario ucraniano, Volodimir Zelenski, y continuar los contactos para el final de la guerra retomados este martes y miércoles en Emiratos Árabes Unidos.

En declaraciones al término de la segunda jornada de conversaciones, Kushner ha señalado que las conversaciones fueron "sustanciosas" con "debates bastante intensos". "Se están tratando muchos temas muy serios. No obstante, las conversaciones fueron muy exhaustivas. Abordamos todas las cuestiones relevantes y pudimos mantener un buen intercambio de ideas", ha indicado.

Así ha valorado que como resultado y un "buen primer paso" las partes hayan llegado a un acuerdo para "la mayor liberación humanitaria de prisioneros", si bien ha dicho que las cifras se concretarán tras las citas con Putin y Zelenski.

De esta forma ha confirmado que viajará con Witkoff este jueves a a Moscú para mantener una reunión con Putin "con el fin de repasar lo que se ha debatido hoy e intentar avanzar más en algunas de las cuestiones que hemos tratado". "Vemos algunas vías de diálogo y oportunidades en ese sentido", ha dicho.

Posteriormente ambos enviados estadounidense se trasladarán a Dublín, capital de Irlanda, donde se reunirán con el presidente ucraniano en los márgenes de la cita de la cumbre de la Comunidad Política Europea, que junta a dirigentes de todo el continente. El objetivo con Zelenski es "exponerle y profundizar algunas de las ideas que han salido aquí hoy", ha dicho,

Del mismo modo, otra de las cuestiones sobre la mesa será "incorporar a los europeos al formato", ha expuesto Kushner, incidiendo en que la intención es "convertirlo en un formato multilateral".

TRATARON GARANTÍAS DE SEGURIDAD Y CUESTIONES TERRITORIALES

Asimismo, el yerno de Trump ha confirmado que las partes trataron cuestiones como la seguridad tras la guerra. "Cómo garantizar que, una vez que termine esta guerra, no vuelva a comenzar. Esto es muy importante para Ucrania", ha señalado, tras reconocer que Kiev "necesita establecer sus garantías de seguridad", punto en el que ha indicado que se lograron "avances bastante importantes".

"Analizamos cómo evitar enfrentamientos, cómo supervisar el alto el fuego y cómo garantizar que existan los acuerdos y entendimientos adecuados para lograr una desescalada significativa después de la guerra", ha declarado.

Kushner ha incidido en que también estuvo sobre la mesa la cuestión territorial, asunto que ya ha reconocido como el más complejo en las negociaciones. "A medida que vayamos tratando estas otras cuestiones, encontraremos una vía para resolverlas todas al mismo tiempo", ha expuesto.

De esta forma, ha esbozado que las medidas de seguridad de posguerra no se aplicarán "hasta que exista un acuerdo sobre el territorio y sobre todas las demás cuestiones bilaterales".

Estas son las primeras conversaciones en nueve meses para tratar "parámetros para medidas humanitarias" de cara a una eventual tregua y posterior acuerdo de paz entre Kiev y Moscú.

Hasta Emiratos se han desplazado también delegaciones de la Unión Europea y de la OTAN, que mantienen conversaciones paralelas con la parte ucraniana para coordinar posiciones y trabajar en cuestiones de seguridad del continente europeo.