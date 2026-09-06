Ucrania.-AMP.-Los enviados de Trump visitan por primera vez Kiev para abordar la guerra con Rusia tras su paso por Moscú

RUSSIA, MOSCOW - SEPTEMBER 5, 2026: US businessman Jared Kushner (L) and US Special Presidential Envoy Steve Witkoff are seen during a meeting with Russia's President Vladimir Putin at the Moscow Kremlin - Europa Press/Contacto/Mikhail Metzel

MADRID, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

Steve Witkoff y Jared Kushner, enviados del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, han llegado este domingo a Ucrania tras un día de contactos en Moscú con las autoridades de Rusia, en el que supone su primer desplazamiento a territorio ucraniano desde el estallido de la guerra en febrero de 2022.

Witkoff y Kushner se han reunido con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, quien ha destacado que su presencia en Kiev "funciona mejor que los Patriot", en referencia a la tregua de tres días para evitar ataques sobre Kiev y también sobre Moscú coincidiendo con la visita de los enviados estadounidenses.

"Hoy habéis funcionado incluso mejor que los sistemas Patriot para nuestros ciudadanos de la capital. Gracias. Venid más a menudo y nuestra gente tendrá la oportunidad de vivir un poco más", ha afirmado Zelenski.

El mandatario ucraniano ha reiterado además su deseo de paz. "Todos estamos aquí en el mismo bando. Todos queremos que no haya guerra, que no haya sufrimiento, que no muera gente y que esta guerra termine con una paz justa, justa para todos nosotros", ha apelado. "Y que la guerra termine de forma que jamás haya una posibilidad de que se repita la agresión rusa contra Ucrania", ha añadido.

Kushner ha explicado que su suegro y presidente, Donald Trump, quiere que "terminen las muertes" y que se puedan aprovechar las "oportunidades de negocio". "El presidente Trump siempre dice que cuanto más difícil, mejor. Si merece la pena hay que dar todo lo que tengas y por eso está tan decidido a que termine esta guerra y acaben las muertes, a que se reúnan las familias y que, esperemos, hacer lo que más le gusta, que es concentrarse en invertir en oportunidades de negocio para que los países se unan y que haya prosperidad y oportunidades para los ucranianos y europeos", ha argumentado.

Kushner cree que Ucrania "tiene el potencial para convertirse en una gran nación". "Por eso al presidente Trump le encantaría eso", ha añadido en declaraciones a la prensa.

Los enviados estadounidense han mantenido dos rondas de contactos con los representantes ucranianos y en la tercera se han incorporado representantes de Reino Unido, Francia y Alemania, ha explicad el propio Zelenski durante la jornada.

LLEGADA A KIEV EN TREN

Witkoff y Kushner han sido recibidos en la estación de tren de Kiev por Kirilo Budanov, jefe de la oficina de la Presidencia, y el jefe de los servicios de Inteligencia, Rustem Umerov, de cara a una ronda de contactos tras los celebrados en Rusia, tal y como ha recogido la agencia ucraniana de noticias UNIAN.

Minutos antes, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, aseguró que Kiev "está interesado en acercar el fin de la guerra" con Rusia. "Nos reunimos con nuestro equipo negociador antes del encuentro con los enviados del presidente de Estados Unidos. Estamos preparados para el diálogo", dijo.

El propio Zelenski ha recibido a pie de calle y en el centro de Kiev a los enviados estadounidenses. Mientras esperaba su llegada, Zelenski ha explicado a la prensa que "los rusos no han permitido que la delegación estadounidense llegara en avión a pesar de que nuestros aeroupertos estaban preparados".

Por su parte, Yuri Ushakov, asesor del Kremlin, había indicado a primera hora del día que la delegación estadounidense presentó el sábado al presidente de Rusia, Vladimir Putin, diversas propuestas para abordar una solución al conflicto en Ucrania. "Los representantes estadounidenses se prepararon a conciencia para este viaje. sostuvo.

Witkoff y Kushner llegaron el sábado a Moscú en un vuelo militar estadounidense para presentar una propuesta para poner fin a la guerra, tal y como adelantó Trump. Tras ello, está previsto que mantengan este domingo reuniones en Kiev como parte de este nuevo impulso diplomático para acabar con el conflicto, desatado en febrero de 2022 por la orden de invasión firmada por Putin.