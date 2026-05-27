Ucrania.- AMP.- Finlandia convoca al embajador de Rusia por las "amenazas ilegales" a civiles y diplomáticos en Kiev

Archivo - April 7, 2026, Helsinki, Uusimaa, Finland: On April 7, 2026, a meeting took place in Helsinki between Belgian Foreign Minister Maxime Prevot and Finnish Foreign Minister Elina Valtonen. - Europa Press/Contacto/Marina Takimoto - Archivo

MADRID, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Finlandia ha convocado este miércoles al embajador de Rusia en Helsinki en protesta por las "amenazas ilegales" de Moscú tanto a civiles ucranianos como a diplomáticos extranjeros después de que pidiera su evacuación inmediata, sumándose así a Francia, España, Polonia, Alemania, Países Bajos y Bélgica, además de la Unión Europea.

El Ministerio de Exteriores finlandés ha convocado así al representante ruso en Helsinki, Pavel Kuznetsov, ante quien ha condenado "enérgicamente las amenazas ilegales y los brutales ataques de Rusia contra la población civil en Ucrania, así como su campaña de intimidación para instar al personal diplomático de los países europeos a abandonar Kiev".

"Rusia no dictará la presencia de Europa en Ucrania", ha zanjado la cartera diplomática en su escueto mensaje difundido en sus redes sociales.

También ha convocado al embajador de Rusia en su país el Ministerio de Exteriores de Rumanía, para protestar por lo que ha considerado "una escalada grave e irresponsable" por parte de Moscú. "Se trata de una amenaza que, de llevarse a cabo, constituiría un crimen de guerra contra el pueblo ucraniano, con graves consecuencias a la luz del Derecho internacional", ha apuntado en redes sociales.

Durante el encuentro con el representante ruso en Bucarest, Vladimir Lipaev, las autoridades rumanas han defendido que "ningún comunicado ni publicación en redes sociales suspende las obligaciones legales de la Federación de Rusia, incluidas las relativas al cumplimiento del Derecho Internacional".

"No nos dejaremos intimidar. Mantenemos nuestra presencia diplomática en Ucrania y en Kiev. Ucrania tiene el derecho legítimo e inalienable a la soberanía y a la libertad con plena seguridad", han agregado.

Esto se produce después de que la cartera de Exteriores rusa instara a los ciudadanos extranjeros, incluyendo personal de misiones diplomáticas y de oficinas de organizaciones internacionales, a abandonar Kiev por la oleada de ataques que lanzó sobre la capital en represalia por el ataque ucraniano que dejó más de una veintena de muertos en una residencia de estudiantes en una zona ocupada por Rusia en Lugansk.

Las advertencias de Moscú también fueron para los residentes de Kiev, a los que instó a no acercarse a infraestructura militar y administrativa del Gobierno liderado por el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.