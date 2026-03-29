March 18, 2026, Evenes Air Station, Norway: Finnish Air Force F/A-18 Hornet fighter aircraft pull alongside a U.S Air Force KC-130J Super Hercules aircraft during joint training operation Cold Response 26, March 16, 2026 near Evenes Air Station, Norway. - Europa Press/Contacto/Cpl. Mya Seymour/U.S. Marine

MADRID, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Finlandia ha declarado provisionalmente este domingo la alerta tras constatar la entrada en el país de dos aviones no tripulados de origen ucraniano, uno de los cuales fue derribado por los aviones de la Fuerza Aérea del país.

En un comunicado publicado en su página web, el Ejército del Aire confirma que el incidente comenzó sobre las 08.13 de este domingo, hora local, cuando detectó "varios objetos, entre ellos drones, que se aproximaron a las aguas territoriales finlandesas".

Inmediatamente, el Ejército desplegó cazas F/A-18 Hornet para derribar al menos uno de estos aparatos. La radiotelevisión estatal YLE tiene constancia de dos impactos, según sus fuentes, al norte y al este de la ciudad de Kouvola

El primer ministro de Finlandia, Petteri Orpo, ha llamado a la calma y asegurado que "las Fuerzas Armadas están investigando el incidente junto con otras autoridades".

Más tarde el presidente finlandés, Alexander Stubb, ha confirmado la entrada de drones en territorio del país. "Uno de los drones tiene origen ucraniano, se ha confirmado", ha apuntado. "Quiero subrayar que no existen ninguna amenaza militar para Finlandia. Nuestras autoridades han reaccionado de inmediato. Quiero dar las gracias a las autoridades por su acción eficaz", ha añadido.

La investigación continúa abierta, ha destacado Stubb. "Estamos vigilando estrechamente la situación. Las autoridades están listas para reaccionar a futuros incidentes. Finlandia está lista para vigilar y proteger su territorio", ha recalcado.

A pesar de la distancia que separa a Finlandia de Ucrania, el Ejército ucraniano ha empleado drones para ataques de largo recorrido contra instalaciones petroleras rusas y los barcos de la "flota en la sombra" que Moscú emplea para financiar la guerra de Ucrania.