AMP.- La Fiscalía ucraniana registra el Banco Central del país

Archivo - HANDOUT - 09 August 2024, Ukraine, Kiev: An undated photo, issued by the Ukrainian Central Bank, shows Andriy Pyshny, Governor of the Central Bank, at the presentation of new banknotes on the occasion of Ukraine's 33rd Independence Day on August - -/Zentralbank der Ukraine/dpa - Archivo

MADRID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU) y la Fiscalía Especial Anticorrupción (SAPO) han anunciado el registro de las instalaciones del Banco Central del país y la residencia de un empleado.

En un escueto comunicado en redes sociales, ambas agencias han matizado que "no se ha detenido a ninguna persona ni se han emitido avisos de sospecha", antes de precisar que los registros, efectuados en Kiev, se han llevado a cabo de conformidad con la ley, de momento sin dar más detalles.

El Banco Central ucraniano ha confirmado los registros pero, por lo demás, ha guardado mutismo absoluto.

"El banco confirma la información sobre las investigaciones realizadas por la NABU en las instalaciones del Banco Nacional. Se proporcionarán explicaciones adicionales una vez concluidos los procedimientos", indica el comunicado.

En un comunicado posterior en redes sociales, el gobernador del Banco Central Andriy Pishni, ha asegurado que la investigación no tiene nada que ver "ni con las funciones del banco" ni su desempeño en el cargo. "Según la orden judicial, el proceso penal en el marco del cual se llevaron a cabo las investigaciones no atañe ni a las actividades del Banco Nacional de Ucrania ni a mis funciones oficiales como su presidente. La investigación buscaba pruebas en un caso relacionado con otras circunstancias y personas", ha explicado.