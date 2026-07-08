Archivo - 15 June 2022, Russia, Saint Petersburg: A general view of the logo of Russian energy giant Gazprom Gazprom at the St. Petersburg International Economic Forum. Photo: Maksim Konstantinov/SOPA Images via ZUMA Press Wire/dpa - Maksim Konstantinov/SOPA Images / DPA - Archivo

MADRID, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La compañía gasística rusa Gazprom ha denunciado este miércoles un ataque achacado a Ucrania contra la infraestructura del gasoducto Blue Stream, que lleva gas natural desde el país hacia Turquía, si bien ha recalcado que las labores de los equipos de respuesta han impedido afectaciones en el suministro.

Gazprom ha señalado en un comunicado publicado a través de redes sociales que el ataque fue perpetrado el torno a las 19.50 horas (hora local) del martes, antes de apuntar que varios drones impactaron contra una estación compresora que forma parte de la "cadena de suministro de gas a través del Blue Stream".

"El ataque tenía como objetivo afectar el suministro ininterrumpido de gas ruso a Turquía", ha resaltado, al tiempo que ha confirmado labores de reparación en el lugar "para subsanar los daños". "Las rápidas medidas adoptadas evitaron la interrupción del suministro", ha zanjado.

Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha resaltado que Moscú "adopta todas las medidas posibles para minimizar el peligro de estos ataques" y ha agregado que Rusia "espera que los homólogos turcos y otros países usen su influencia para advertir al régimen de Kiev contra estas acciones".

"El régimen de Kiev demuestra constantemente agresividad y una marcada tendencia a perpetrar ataques terroristas contra instalaciones críticas de la red energética internacional", según ha recogido la agencia rusa de noticias Interfax. "Consideramos que esto es un hecho muy peligroso", ha remarcado.

En esta línea, ha asegurado que las autoridades rusas han trasladado numerosas alertas a Ankara sobre "actividades sumamente peligrosas" por parte de Ucrania, a la que acusa de "constantes intentos de atacar las infraestructuras energéticas relacionadas con el bombeo de gas a través de los gasoductos Blue Stream y Turk Stream".

El Blue Stream va desde la región rusa de Stavropol y llega a la capital de Turquía, Ankara, a través del mar Negro. Las autoridades ucranianas no se han pronunciado por ahora sobre el suceso, que tiene lugar en medio de la cumbre que celebra la OTAN precisamente en la capital turca.