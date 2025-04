BRUSELAS 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Contacto para Ucrania ha urgido este viernes a realizar nuevos compromisos de ayuda militar para ese país, insistiendo en que todos los miembros de la coalición deben examinar qué más pueden hacer para reforzar el suministro de armamento al Ejército ucraniano en 2025, que se plantea un "año crítico" para el futuro del país.

En la intervención inicial de la reunión celebrada en la sede de la OTAN en Bruselas, que ha contado con la participación por videoconferencia del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, el ministro de Defensa británico, John Healy, ha reiterado la llamada a que todos los aliados de Kiev hagan más en su respaldo, una vez la coalición ha alcanzado más de 21.000 millones en apoyo militar.

"Nuestro trabajo como ministros de Defensa es conseguir que la ayuda militar urgente llegue a manos de los combatientes ucranianos. Y a las naciones que no se han comprometido hoy, les insto a que lo estudien. A que estudien detenidamente qué más pueden hacer", ha demandado.

Healy se ha referido a 2025 como "el año crítico para la guerra en Ucrania", por lo que ha instado a la industria armamentística, a los Ejércitos y gobiernos socios de Ucrania que "den un paso adelante". "Lo estamos haciendo. Juntos estamos enviando una señal a Rusia y estamos diciendo a Ucrania que estamos con vosotros en la lucha y estaremos con vosotros en la paz", ha concluido.

En la misma línea, el titular alemán de Defensa, Boris Pistorius, ha defendido la coalición de socios de Kiev como respuesta al "imperialismo" de Rusia y una demostración de que el Kremlin no tendrá éxito en su intento de esperar a que los aliados de Ucrania se cansen.

"Ahora es el momento de que nos demos cuenta de lo esenciales que son estas cuestiones. Sobre todo porque puede que se esté abriendo una ventana para retomar las negociaciones", ha explicado, apuntando a que ahora resulta esencial reforzar a Ucrania para demostrar a Moscú que "quiere y podrá hacerlo".

UCRANIA RECLAMA MÁS SISTEMAS PATRIOTS

En rueda de prensa tras el encuentro, el ministro de Defensa ucraniano, Rustem Umerov, ha insistido en la necesidad de reforzar la defensa antiaérea de Ucrania, reiterando la demanda a sus socios para que faciliten más sistemas Patriots y valorando el liderazgo europeo en el suministro de ayuda militar. "Estamos trabajando con nuestros socios para encontrar sistemas Patriot adicionales", ha señalado, en referencia a la iniciativa alemana para identificar más defensas antiaéreas y entregarlas a Kiev.

"La defensa aérea es un problema en todo el mundo", ha reconocido Pistorius, quien ha señalado que por el momento Berlín no puede proporcionar más pero se trata de reunir en todo el mundo cualquier sistema de esa gama para la defensa aérea".

Por videoconferencia ha participado también el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, quien ha incidido en que los aliados europeos eleven la ayuda a Ucrania y se haga cargo de la situación en el continente europeo, mientras que Washington se centra en las negociaciones de paz con Rusia, han indicado fuentes aliadas. Umerov ha incidido en que Estados Unidos sigue siendo un socio fundamental de Kiev y no ha abandonado la coalición de apoyo.

La reunión del conocido como formato Ramstein, que reúne a 50 países que apoyan a Ucrania frente a la agresión rusa, se ha celebrado en la sede de la OTAN en un contexto, el de unas negociaciones para un alto el fuego que no avanzan, en el que los aliados tendrán que reforzar su ayuda.

"La paz en Ucrania no parece al alcance en un futuro inmediato", ha admitido el ministro alemán al término del encuentro. "Nos aseguraremos de que Ucrania siga beneficiándose de nuestro apoyo militar conjunto. Rusia tiene que entender que Ucrania es capaz de seguir luchando y que nosotros la apoyaremos", ha declarado.

"EUROPA PUEDE HACER MÁS"

En declaraciones previas a la reunión, varios ministros de Defensa han reiterado la necesidad de elevar el apoyo a Ucrania ante la coyuntura de las negociaciones para un alto el fuego. "Europa puede hacer más", ha señalado el titular de Defensa de Estonia, Hanno Pevkur, quien ha reclamado "decisiones y dinero" de forma urgente para reforzar al Ejército ucraniano.

Ha insistido en que los aliados de Kiev saben que las necesidades militares pasan por munición y defensa aérea. "No tenemos ni que pensar qué hay de nuevo. No hay nada nuevo. Sigue siendo munición y defensa aérea", ha apuntado.

Pevkur ha avisado además de que Ucrania será sometida a presión para alcanzar próximamente un alto el fuego. "Sabemos que el 9 de mayo para Rusia es muy importante, por lo que tratarán de tener algún tipo de acuerdo probablemente con Estados Unidos. Por eso tenemos que acelerar las entregas lo más rápido posible", ha urgido.

De parte de Lituania, Dovile Sakaliene ha hecho hincapié en que los aliados de Ucrania eleven su apoyo y aceleren las entregas de asistencia militar, porque de ello depende su "supervivencia". "Hemos hablado de este proceso de despertar. Me recuerda un poco a un estudiante que por la mañana retrasa doce veces la alarma del reloj y llega tarde a su primera clase. Esto no es una clase. Es nuestra supervivencia, así que será mejor que no hagamos sonar el reloj por decimotercera vez", ha resumido.

Respecto al despliegue militar en el terreno liderado por Francia y Reino Unido, opción que se discutió este jueves en otra reunión ministerial de la coalición de voluntarios, la titular lituana ha indicado que todavía quedan cuestiones por despejar incluyendo saber el apoyo que da Estados Unidos a la iniciativa. "Hay preguntas difíciles que todavía no han sido respuesta, cual sería el mandato y qué haremos si Rusia viola el alto el fuego", ha indicado.

En la misma línea, la Alta Representante de la UE para Política Exterior, Kaja Kallas, ha indicado que no sale más claridad de la reunión de la coalición de voluntarios. "Los distintos Estados miembros tienen distintas opiniones y las discusiones siguen", ha señalado.