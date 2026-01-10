Guterres condena "enérgicamente" los recientes ataques rusos contra infraestructura ucraniana

MADRID, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la ONU, António Guterres, ha condenado "enérgicamente" los recientes ataques del Ejército de Rusia contra infraestructura civil ucraniana, tras los bombardeos registrados en las últimas horas y que han incluido el lanzamiento de un misil hipersónico.

"(Guterres) condena enérgicamente los continuos ataques selectivos con misiles y drones de Rusia contra infraestructuras civiles críticas de Ucrania. Estos ataques han causado numerosas víctimas civiles y han privado a millones de ucranianos de servicios esenciales, como electricidad, calefacción y agua, en un momento de grave necesidad humanitaria", reza un comunicado.

De acuerdo con los datos de Naciones Unidas, al menos cuatro personas han muerto en Kiev y alrededor de 25 más --incluidos tres niños, según UNICEF-- han resultado heridas como consecuencia de estos ataques, que ha dejado además "miles de edificios de apartamentos" sin energía y ha ocasionado daños en un edificio de la Embajada de Qatar en el país europeo.

En este sentido, ha recordado que los ataques contra civiles e infraestructuras civiles violan el Derecho Internacional Humanitario. "Independientemente del lugar donde ocurran, son inaceptables, injustificables y deben cesar de inmediato", ha concluido.

Por su parte, agencias de Naciones Unidas como ACNUR y UNICEF han deplorado asimismo este último episodio de violencia a gran escala y han aunado esfuerzos para "mantener los servicios energéticos en funcionamiento en Ucrania y a las familias abrigadas en medio de las gélidas temperaturas invernales", tras un ataque nocturno que "ha dejado a millones (de personas) sin calefacción, agua ni electricidad".

En este contexto, las agencias de la ONU han puesto el foco en "reforzar aún más los sistemas energéticos" y ayudar a las autoridades locales a mantener en funcionamiento "servicios críticos para niños y familias" en un contexto en el que la situación humanitaria se perfila "extremadamente grave".

No obstante, desde ACNUR lamentan que este ataque a gran escala no es sino "una continuación de (la) tendencia de intensificación de los ataques rusos contra Ucrania" que se ha visto sobre el terreno "durante varios meses". "Claramente, esto continuará en 2026", ha augurado la portavoz de la agencia de la ONU para los refugiados Elisabeth Haslund.

Estas declaraciones llegan después de que el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, haya reclamado este viernes que "es necesaria una reacción clara por parte del mundo, sobre todo de EEUU", tras la última oleada de ataques ejecutados por Rusia.

Rusia ha confirmado el uso del misil de tipo 'Oreshnik', -- con capacidad para portar cabezas nucleares--, asegurando que el ataque es "una respuesta al ataque terrorista del régimen de Kiev contra el presidente de la Federación Rusa (Vladimir Putin) en la región de Nóvgorod, que tuvo lugar el 29 de diciembre de 2025", un suceso que Ucrania dice que no tuvo lugar y que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha puesto en duda.

El ataque con este potente armamento llega solo unos días después de que los aliados de Ucrania acordaran garantías de seguridad vinculantes para Kiev en el escenario posbélico, incluyendo el despliegue de tropas internacionales liderado por Francia y Reino Unido. El Kremlin ha rechazado este acuerdo y avisado de que la eventual Fuerza Multinacional en territorio ucraniano será considerada un "objetivo militar legítimo" por parte del Ejército ruso.