Ucrania.- AMP.- Hungría suspende el suministro de diésel a Ucrania hasta que Kiev permita el envío de petróleo ruso

Archivo - RUSSIA, MOSCOW - DECEMBER 9, 2025: Hungary's Minister of Foreign Affairs and Trade Peter Szijjarto during a meeting with Russia's Minister of Foreign Affairs Sergei Lavrov - Europa Press/Contacto/Sergei Karpukhin - Archivo

MADRID, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Hungría ha anunciado este miércoles que suspende el suministro de diésel a Ucrania, en respuesta a la decisión de este país de no reanudar el envío de petróleo ruso a través del oleoducto Druzhba.

"Los envíos no se reanudarán hasta que se restablezca el transporte de petróleo hacia Hungría a través del oleoducto Druzhba", ha hecho saber a través de sus redes sociales el ministro húngaro de Exteriores, Peter Szijjarto.

El jefe de la diplomacia húngara ha señalado directamente al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, a quien ha acusado de poner en riesgo el suministro energético de Hungría por razones políticas y ha explicado que no pueden garantizar la seguridad energética del país si está en peligro la suya propia.

Szijjarto ha destacado que a pesar de que Hungría desempeña "un papel esencial en la seguridad energética de Ucrania", Zelenski ha optado por bloquear el envío de petróleo ruso. "Gran parte de las importaciones de gas, electricidad y diésel de Ucrania llegan a través de Hungría o desde ella", ha apuntado.

"No se puede esperar que garanticemos la seguridad energética de otro país mientras nuestro propio suministro esté en riesgo. La cooperación energética debe ser mutua y basarse en el respeto, no en la presión", ha incidido.

El oleoducto Druzhba el más largo del mundo y principal vía de transporte de petróleo ruso hacia Europa. Estas instalaciones están en el punto de mira de Ucrania, que las ha atacado en varias ocasiones durante la guerra, para malestar de Hungría y Eslovaquia que han denunciado que esto amenaza su seguridad energética.

Ante la postura ucraniana, en las últimas horas, Hungría ha instado sin éxito a Croacia a permitir el traslado de petróleo ruso a través del oleoducto Adria, operado por la empresa croata JANAF.

UCRANIA AFEA A HUNGRÍA SU DEPENDENCIA DE RUSIA

Por su parte, las autoridades ucranianas han criticado que Hungría, a pesar de las políticas de la Unión Europea, insista en mantener estas vías de suministro y lo ha asemejado con los problemas de adicción de los "drogadictos".

"Esto en verdad se asemeja al comportamiento de los drogadictos, con el debido respeto al grave problema de la drogadicción", ha equiparado el portavoz de Asuntos Exteriores de Ucrania, Heorhi Tiji, en una rueda de prensa que recoge Ukrinform.

Tiji ha reprochado a Hungría y Eslovaquia que no solo pretendan mantener esta dependencia, aunque para ello tenga que ponerse en contra del grupo de la Unión Europea, sino que además no apostaran por suministros alternativos cuando Bruselas accedió a concederles una exención para "salir del atolladero del petróleo ruso".

Con respecto a la suspensión del envío de petróleo ruso, Tiji ha incidido que se debe a los ataques de Moscú sobre la infraestructura del oleoducto y que Ucrania se ha comunicado "de manera constante" con la Unión Europea y "las autoridades competentes de Hungría y Eslovaquia sobre este tema".

"Ucrania sigue siendo un país de tránsito fiable y cumple firmemente con sus obligaciones de conformidad con los tratados vigentes y la política de sanciones de la UE hacia Rusia", ha remarcado el portavoz.