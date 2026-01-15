Ucrania.- AMP.- El jefe de la OTAN garantiza a Zelenski "apoyo crucial" tras los recientes ataques rusos

Archivo - December 11, 2025, Berlin, Berlin, Deutschland: Mark Rutte beim Empfang des NATO-Generalsekretärs zu einem gemeinsamen Gespräch mit dem Bundeskanzler mit anschlieÃendem Pressestatement im Bundeskanzleramt. Berlin, 11.12.2025 - Europa Press/Contacto/Bernd Elmenthaler - Archivo

BRUSELAS 15 Ene.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha trasladado al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, su compromiso con garantizar que Ucrania reciba "apoyo crucial" tras los recientes ataques rusos por los que se ha declarado el estado de emergencia energética en todo el país.

"Nos comprometemos a garantizar que Ucrania siga recibiendo el apoyo crucial que necesita para defenderse hoy y, en última instancia, asegurar una paz duradera", ha asegurado el jefe de la Alianza Atlántica en un mensaje publicado en sus redes sociales.

Asimismo, ha indicado que durante la conversación telefónica con Zelenski han abordado "la situación energética en Ucrania, el terrible sufrimiento humano que causan los ataques rusos y los esfuerzos continuos para poner fin a la guerra".

Por su parte, el presidente ucraniano ha enfatizado en que "los ataques rusos durante un invierno tan frío" plantean "serios desafíos", después de un ataque ruso contra una instalación energética en Járkov que ha dejado a cientos de miles de personas sin electricidad ni calefacción.

Zelenski, por un lado, le ha informado sobre estos ataques y sobre sus "necesidades de protección y de reforzar" la defensa aérea; mientras que por otro lado han abordado "en detalle" sobre la labor diplomática, incluidos los contactos con socios en Estados Unidos y Europa.

"Hemos intercambiado opiniones sobre los próximos pasos. Ya hemos logrado avances significativos, y ahora es importante no bajar el ritmo. Ucrania nunca ha sido ni será un obstáculo para el logro de la paz", ha expresado.

Estas declaraciones llegan después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, señalara a Zelenski por bloquear una salida pacífica al conflicto, en vez de a su homólogo ruso, Vladimir Putin, en unas declaraciones aplaudidas por el Kremlin.