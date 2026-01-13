Ucrania.- AMP.- Kazajistán confirma el ataque con drones sobre dos petroleros en el mar Negro

Archivo - AKTAU, Aug. 8, 2025 -- A drone photo taken on Aug. 6, 2025 shows a view of Aktau port, Kazakhstan. Aktau is Kazakhstan's main port on the Caspian Sea. - Europa Press/Contacto/Li Renzi - Archivo

MADRID 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Energía de Kazajistán ha confirmado el ataque de este martes con drones sobre dos petroleros en aguas del mar Negro, cerca de sus instalaciones del Consorcio del Oleoducto del Caspio, mientras esperaban su turno para cargar el crudo kazajo, que posteriormente tiene como destino Rusia.

Los ataques sobre los petroleros 'Matilda', con bandera de Malta, y 'Delta Harmony', con bandera de Liberia, se saldaron sin víctimas ni heridos entre la tripulación, ha destacado la cartera de Energía de Kazajistán en un comunicado.

En el caso del 'Matilda', que sufrió una explosión sin incendio posterior, "se mantiene en condiciones de navegar y no se han identificado indicios de daños críticos en el casco hasta el momento", mientras que en el 'Delta Harmony' se produjo un incendio que pudo ser sofocado rápidamente.

Las autoridades de Kazajistán han destacado que "no se produjeron daños a los recursos de exportación" del país debido a que en el momento del ataque los contenedores de los buques estaban vacíos.

El Ministerio ha informado de que está en coordinación con la petrolera estatal KazMunayGas, la administración del consorcio y los armadores para garantizar la seguridad de las cadenas logísticas y la continuidad del suministro.

Se trata del cuarto ataque contra esta iniciativa que reúne a compañías kazajas, rusas o estadounidenses, para transportar petróleo desde el oeste de Kazajistán hasta la costa suroeste de Rusia para su comercialización.

Estos ataques han provocado una caída importante de la producción de petróleo y gas en Kazajistán, que depende en gran medida de estas rutas. El Consorcio ha acusado a Ucrania de poner en riesgo los intereses las compañías participantes.