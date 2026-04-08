Ucrania.- AMP.- El Kremlin confía en que la tregua en Irán acelere la reanudación del diálogo a tres con EEUU y Ucrania

RUSSIA, MOSCOW - MARCH 11, 2026: Dmitry Peskov, Press Secretary of the President of Russia, takes part in the 2nd All-Russian Applied Research Conference titled ''The Modern Media: Technologies, Narratives, Personnel'' and held at the HSE (Higher School o - Europa Press/Contacto/Arina Antonova

MADRID, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Kremlin ha señalado este miércoles que espera que la tregua de dos semanas anunciada en las últimas horas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para Irán sirva para reanudar en un futuro próximo las conversaciones a tres con Washington y Kiev. "Estamos deseando que esto ocurra", ha afirmado.

"Esperamos que en un futuro próximo tengan más tiempo y más oportunidades para reunirse en un formato trilateral", ha dicho el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, en relación a Estados Unidos, ocupado, ha remarcado, en las últimas semanas con la "cuestión iraní", según recoge la agencia TASS.

Por otro lado, el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andri Sibiga, ha aplaudido este miércoles el pacto alcanzado entre Washington y Teherán para detener los ataques y ha apostado por que esa misma "firmeza estadounidense" se aplique sobre Rusia para "forzarla" a parar los ataques y negociar el fin de la invasión.

Antes de la sorpresiva ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero, Washington había celebrado reuniones trilaterales con Kiev y Moscú en tres ocasiones, una en Ginebra y otras dos en Abu Dabi, sin que concluyeran con acuerdos significativos, más allá de continuar con el intercambio de prisioneros.

La última vez que se reunieron fue a mediados de febrero en Ginebra, donde, según apuntó el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, se alcanzaron acuerdos de carácter militar, que no precisó, pero se mantuvieron las diferencias en asuntos como la autonomía de los territorios del este ocupados por Rusia, o sobre el control de la central nuclear de Zaporiyia.

INVITACIÓN A LOS ENVIADOS DE TRUMP PARA VISITAR UCRANIA

Por su parte, las autoridades ucranianas han confirmado que sigue vigente su invitación a los representantes especiales de Estados Unidos, Steve Witkoff y el yerno de Donald Trump, Jared Kushner, para visitar el país y seguir trabajando en el documento sobre las garantías de seguridad de Ucrania.

"La invitación sigue en pie y estaremos encantados de recibirlos cuando estén listos", ha dicho el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Georgi Tiji, en una rueda de prensa, según recoge la agencia ucraniana RBC.

Han sido varias las veces que el Gobierno ucraniano ha invitado a los principales encargados de Estados Unidos en la negociación, que por ahora sí han visitado Rusia en más de una ocasión, reuniéndose con el presidente ruso, Vladimir Putin.