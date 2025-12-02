El Kremlin destaca que la reunión entre Putin y Witkoff será "un paso muy importante" hacia la paz

Archivo - El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov. - -/Kremlin Press Office/dpa - Archivo

MADRID, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Kremlin ha destacado este martes que la reunión que celebrarán durante la jornada el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, será "un paso muy importante hacia una resolución pacífica" de la guerra en Ucrania, desatada en febrero de 2022 por la orden de invasión firmada por el mandatario ruso.

"Sin duda, será un paso muy importancia hacia una resolución pacífica", ha dicho el portavoz de la Presidencia rusa, Dimitri Peskov, quien ha afirmado que Witkoff ha llevado a cabo "un trabajo muy intenso" durante las últimas semanas con Kiev para perfilar la propuesta de paz del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Así, ha recalcado que Moscú valora altamente los esfuerzos de Trump para lograr un acuerdo de paz y ha insistido en que Moscú "quiere resolver los problemas de seguridad para las generaciones futuras", según ha recogido la agencia rusa de noticias TASS. "Queremos garantizar la arquitectura futura de la seguridad europea", ha asegurado.

Peskov ha insistido en que "la mediación estadounidense es muy efectiva" y ha expresado su deseo de que la misma "sea exitosa". "Estamos preparados para contribuir a ello, ya que estamos interesados en la paz", ha destacado, si bien ha incidido en que Moscú "debe lograr sus objetivos a través de las conversaciones de paz".

Por otra parte, ha negado que haya "comunicación" con los países europeos. "No tenemos un diálogo, ni una sola palabra. ¿Cómo se pueden conocer las posiciones de otros colegas en un asunto tan complejo si no hay comunicación? Este es nuestro mayor problema", ha explicado.

"Los motivos por los que no se ha logrado finalizar un acuerdo de paz son muy complejos. Nuestro presidente tenía razones cuando decidió lanzar la operación militar especial", ha sostenido, usando el nombre oficial que da Moscú a la invasión de Ucrania.

"Debemos lograr un acuerdo que elimine estas causas", ha argumentado, antes de reiterar la negativa de Moscú a que Ucrania entre a ser parte de la OTAN, ya que ello "supondría un peligro" para Rusia. "Estamos en contra de que Ucrania busque desplegar tropas extranjeras o fuerzas de la OTAN en su territorio, cerca de nuestra frontera", ha puntualizado.

Peskov ha manifestado además que "hay otros muchos asuntos que deben ser resueltos durante las conversaciones de paz", lo que provoca que sea "un proceso muy complejo". "Tenemos que desarrollar un marco para nuestra postura", ha adelantado, al tiempo que ha reseñado que "el plan de paz de Trump es un pilar muy bueno que esperamos poder trabajar".

Por otra parte, ha confirmado que Jared Kushner, yerno de Trump, participará en la reunión entre Putin y Witkoff. "No habrá más (representantes estadounidenses), solo un traductor", ha apuntado, al tiempo que ha manifestado que el encuentro durará "lo que sea necesario", sin querer fijar un periodo concreto para cerrar estas conversaciones.

Si bien Washington ha anunciado avances en las conversaciones con Ucrania, éstas aún hacen frente a los mismos obstáculos que en rondas anteriores: el futuro de las regiones ucranianas bajo control ruso, el futuro de las Fuerzas Armadas de Ucrania y la posible integración de Kiev en la OTAN.