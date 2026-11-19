RUSSIA, MOSCOW - NOVEMBER 12, 2026: Steve Witkoff (L) and Jared Kushner, US Special Envoys for Peace Missions, arrive for a meeting with Vladimir Putin, President of Russia, at the Moscow Kremlin - Прокофьев Вячеслав / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los enviados de Estados Unidos Steve Witkoff y Jared Kushner han defendido este jueves la necesidad de consensuar con Ucrania y Europa los principales elementos de un acuerdo de paz y de allanar el camino a una nueva ronda de negociaciones multilaterales sobre el conflicto, desatado tras la invasión rusa de febrero de 2022, antes de reunirse en Berlín con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, y otros dirigentes europeos de la Coalición de Voluntarios.

Así lo ha anunciado Kushner en un mensaje publicado en redes sociales antes de viajar a Alemania en el que ha explicado que el encuentro pretende reforzar la coordinación entre Washington, Kiev y sus socios europeos. "Trabajaremos para alcanzar una posición unificada sobre los elementos clave de una paz duradera", ha señalado.

La agenda también contempla definir conjuntamente el contenido y el formato de las próximas conversaciones, así como estudiar la contribución de la coalición a las garantías de seguridad posteriores al conflicto.

En este sentido, los representantes estadounidenses abordarán posibles compromisos de protección para Ucrania y un marco de seguridad más amplio que contribuya a la estabilidad europea y evite futuras confrontaciones.

"El presidente Donald Trump está decidido a poner fin a esta terrible guerra y lograr una paz duradera que haga que toda Europa sea más segura", ha subrayado Kushner, quien poco después se ha reunido con el anfitrión y canciller alemán, Friedrich Merz y su asesor de Seguridad Nacional, Günter Sautter, a quienes ha puesto al día sobre las conversaciones mantenidas por Trump en China con sus homólogos ruso y chino, Vladimir Putin y Xi Jinping.

"Estamos agradecidos por su liderazgo", ha dicho Kushner sobre el canciller, "su compromiso constructivo y su estrecha asociación mientras trabajamos juntos hacia nuestro objetivo compartido de poner fin a esta terrible guerra y construir un futuro seguro y próspero para Ucrania y Europa".

"Continuamos trabajando en estrecha coordinación con Alemania, Ucrania y nuestros socios europeos para alinear nuestras posiciones y prepararnos para la próxima ronda de negociaciones", ha manifestado.

Este viaje a la capital alemana se produce después de que Putin recibiera la semana pasada a Witkoff y Kushner para abordar una salida al conflicto. Tras aquella reunión, el asesor presidencial ruso Yuri Ushakov acusó a los países europeos de intentar incorporarse a las negociaciones y cuestionó su voluntad de alcanzar un acuerdo, al considerar que sus actuaciones evidencian una preferencia por la guerra frente a la paz.

Al encuentro acudirán representantes de los más de 30 países que componen la Coalición de Voluntarios para tratar de cerrar filas en torno a Ucrania y asegurar que Europa tenga voz y presencia directa en las negociaciones de paz con Rusia. En paralelo, un total de once países, entre ellos España, realizan en Polonia las primeras maniobras militares para un despliegue europeo una vez finalice el conflicto.